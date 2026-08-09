Alcaldía de Rioblanco, Tolima fue atacada por dron con explosivos: se registran hostigamientos

Una nueva situación que altera el orden público se registra este 9 de agosto en el municipio de Rioblanco, Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó en sus redes sociales los hostigamientos que viene sufriendo el pueblo, lo que ha generado profunda preocupación por la seguridad de la comunidad. A este hostigamiento se le suma el reciente atentado que ocurrió el pasado 7 de agosto en una base militar que está en el municipio de Planadas.

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La misma gente reportó que a las 4:00 de la tarde escucharon ráfagas de disparos provenientes de las montañas que colindan con el municipio. Posteriormente se reportó el ataque de un dron con explosivos a las instalaciones de la alcaldía municipal. Afortunadamente no hay reporte de personas heridas por el hecho. “En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, declaró la gobernadora.

Cabe recordar que en esta zona hacen presencia actores ilegales, presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc que trabajan para alias Calarcá e Iván Mordisco. Noticias Caracol conoció que a esta hora la gobernadora Matiz se dirige hacia el municipio de Chaparral para presidir un consejo de seguridad con los alcaldes del sur del Tolima, quienes ya han manifestado preocupación por una presunta decisión que tomaron los disidentes de atacar esta región del departamento.



Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas.



Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la… pic.twitter.com/u32QPrEVpm — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 9, 2026

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Matiz recalcó que Rioblanco necesita toda la capacidad institucional para poder recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes. “Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía. Frente al miedo que quieren imponer los violentos, nuestra respuesta debe ser unidad, autoridad y protección para nuestra gente”.

En Planadas se registró una ofensiva similar este 7 de agosto. El GAO-r frente Ismael Ruiz dirigió un ataque en el que empleó dispositivos explosivos improvisados, que fueron lanzados por dones a la base militar del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo de la Sexta Brigada. Por fortuna no hubo afectación alguna sobre las tropas, pero la Quinta División del Ejército enfatizó que esta acción constituye “una grave violación al Derecho Internacional Humanitario”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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