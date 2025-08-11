Delincuente enamoró a empleada de joyería para extorsionarla en Barranquilla: le pedía fotos íntimas

En un operativo adelantado por el Gaula de la Policía Nacional, tres personas fueron capturadas en diferentes puntos de Barranquilla por su presunta participación en un caso de extorsión contra una trabajadora de una reconocida joyería de la ciudad.

Según las autoridades, la investigación señala que la víctima habría sido intimidada para entregar cerca de 86 millones de pesos, entre efectivo y transferencias bancarias, además de joyas avaluadas en unos 40 millones de pesos.

Durante las diligencias de registro y allanamiento, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, que ahora serán analizados para obtener más pruebas sobre el caso.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales por delitos como hurto agravado, abuso sexual, falsedad personal e inasistencia alimentaria. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si hay más personas implicadas.



Así fue como engañó a la vendedora de la joyería

El delincuente identificado como Óscar Gómez Rodríguez se hacía pasar como abogado o ingeniero. Además, se conoció que falseó un secuestro en el Magdalena en el que le exigían a su pareja entregar cinco millones de pesos para su liberación. Así mismo, las autoridades aseguraron que además de extorsionarla le pedía a la mujer fotos y videos íntimos.

"De Óscar se tiene conocimiento que tiene cuatro anotaciones judiciales por diferentes delitos. Era la persona encargada de presionar a una empleada de una joyería reconocida en la ciudad, para que le hiciese entrega de joyas y de dinero en efectivo, cuya cuantía superan los 126 millones de pesos", aseguró el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

