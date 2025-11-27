Video muestra momento exacto de violento asalto a Luis Paz, de América: “Muchas cosas no cuadran”

El futbolista Luis Paz, volante del América, se convirtió en víctima de la inseguridad en Cali. El deportista fue asaltado a plena luz del día mientras se encontraba dentro de su vehículo, minutos después de haber visitado una entidad financiera para retirar una importante suma de dinero.

Un video del incidente ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales, donde se puede apreciar, aunque a lo lejos, el momento exacto del hurto. El asalto ocurrió en un semáforo ubicado en el sur de Cali.



Paz le dijo a Noticias Caracol que el asalto fue perpetrado por hombres armados a bordo de motocicletas. Los delincuentes abordaron el vehículo del futbolista, quien se dirigía hacia su casa. Según el propio testimonio del jugador, él se rehusó a abrir la puerta de su carro a pesar de que los asaltantes estaban amenazándolo.



Ante la negativa del deportista, los delincuentes procedieron a la violencia, quebraron el vidrio del lado del conductor para poder ingresar e intimidarlo. Paz explicó que, una vez que rompieron el vidrio, los asaltantes comenzaron a intimidarlo con armas para que les entregara el bolso donde contenía el dinero. Los criminales lograron abrir la bodega del vehículo y sustrajeron el bolso que contenía la cuantiosa suma de dinero, además de otras pertenencias personales del futbolista.

Se ha estimado que los delincuentes se habrían llevado aproximadamente 50 millones de pesos.

Tras el traumático suceso, Luis Paz no descartó la posibilidad de que exista complicidad entre los asaltantes y la entidad bancaria de donde acababa de salir. El futbolista manifestó su sospecha indicando que hay "muchas cosas que no cuadran" o que, por el contrario, "cuadran para que uno llegue a pensar eso".

Ante los hechos, el jugador del América de Cali instauró la respectiva denuncia formal ante la fiscalía. Paz espera que las autoridades logren identificar y dar con el paradero de los autores de este grave hecho delictivo. Por su parte, las autoridades han comunicado que el tema de la investigación está avanzado y Paz pidió celeridad para capturar a los responsables.

