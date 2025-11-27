En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Identidad de mamá en Risaralda que habría sido asesinada por su hija tras cambiar clave del wifi

Identidad de mamá en Risaralda que habría sido asesinada por su hija tras cambiar clave del wifi

La joven que, al parecer, cometió el homicidio escapó de su casa y actualmente está siendo buscada por las autoridades. Todo sucedió frente a su hermano menor, quien intentó auxiliar a su mamá.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Identidad de mamá en Risaralda que habría sido asesinada por su hija tras cambiar clave del wifi
La víctima tenía 34 años -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad