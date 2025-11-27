En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El modus operandi de red de falsas cirujanas plásticas en Medellín: víctimas adquirieron bacteria

El modus operandi de red de falsas cirujanas plásticas en Medellín: víctimas adquirieron bacteria

La Fiscalía determinó que las mujeres implicadas trabajaban en quirófanos improvisados dentro de residencias alquiladas en Medellín. Varias víctimas también sufrieron "deformidades físicas".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Destapan red de falsas cirujanas en Medellín: revelan daños irreversibles y contagios de bacteria

Publicidad

Publicidad

Publicidad