Mujer canadiense fue robada y abusada en Medellín, al parecer, por un habitante de calle

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Willinton Hurtado Palacios, de 38 años, habitante de calle de la ciudad de Medellín. Este hombre es señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado en contra de una ciudadana canadiense.



Los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre en el cerro El Volador, en el occidente de la capital de Antioquia. Según las investigaciones de las autoridades, Hurtado Palacios, al parecer, sorprendió a la norteamericana de 24 años, la amenazó con un cuchillo, la agredió sexualmente y le robó una maleta con dinero en pesos colombianos y en dólares.

La captura de este hombre se realizó dos días después en el municipio de Itagüí, Antioquia, mediante orden judicial ejecutada por la Policía Nacional.

Durante las audiencias en contra del habitqnte calle, el procesado aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que fueron sustentados por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).



¿Cómo denunciar abuso sexual y violencia de género?

En Colombia, el abuso sexual y la violencia de género son delitos graves que deben ser denunciados para garantizar la protección de las víctimas y la judicialización de los agresores. El primer paso es asegurar la integridad física y emocional de la persona afectada. En caso de urgencia, se recomienda acudir a un centro de salud, donde la atención es prioritaria y gratuita, incluso si no se ha interpuesto denuncia. El personal médico está obligado a informar a las autoridades para activar la ruta judicial.



La denuncia puede presentarse de manera verbal o escrita ante la Fiscalía General de la Nación, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las Salas de Atención al Usuario, las Comisarías de Familia o las Casas de Justicia. También se puede acudir a los Centros de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), donde se brinda asesoría jurídica y apoyo psicológico. No se requiere abogado y el trámite no tiene costo. Para facilitar el proceso, es importante narrar los hechos con claridad, aportar pruebas como exámenes médicos, fotografías, mensajes o testimonios, y conservar la ropa usada en el momento de la agresión.



Existen canales virtuales como el botón “A denunciar” en la página de la Policía Nacional y el sistema Denuncia Fácil de la Fiscalía. Además, las víctimas pueden recibir orientación a través de la Línea 155 (violencia de género), la Línea Púrpura (018000112137) y la línea de emergencias 123, disponibles las 24 horas.

Una vez interpuesta la denuncia, la Fiscalía adelanta la investigación y puede solicitar medidas de protección inmediatas, como la prohibición de acercamiento del agresor o su detención preventiva. Denunciar no solo busca justicia, sino también prevenir nuevas agresiones y garantizar el restablecimiento de derechos.



Cárcel para dos extranjeros señalados de asesinar a habitante de calle en Medellín

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, ciudadanos extranjeros señalados como presuntos responsables del homicidio de un habitante de calle en el centro de Medellín.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 8 de noviembre en el barrio Prado Centro, cuando, según la investigación, los procesados habrían atacado con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto del metro. La herida en el corazón le causó la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron a pie y fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un cuchillo y una navaja con rastros de una sustancia similar a sangre.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que los acusó de homicidio agravado. Sin embargo, estarán en prisión mientras se esclarecen las investigaciones y se establece su responsabilidad en los hechos.

