En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer canadiense fue robada y abusada en Medellín, al parecer, por un habitante de calle

Mujer canadiense fue robada y abusada en Medellín, al parecer, por un habitante de calle

Willinton Palacios fue imputado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Las autoridades revelaron cómo habría cometido el robo y el abuso contra la extranjera.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Mujer canadiense fue robada y abusada en Medellín, al parecer, por un habitante de calle
El hombre aceptó los cargos imputados por Fiscalía -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad