Detienen a España a enfermero que abusó de una paciente en Cali y está condenado a 12 años de cárcel

La Policía española detuvo en Zaragoza a un ciudadano colombiano de 38 años, identificado como Luis Carlos Aya García y que se desempeñaba como enfermero, sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y captura como responsable de la agresión sexual sufrida por una paciente en un centro sanitario de la ciudad de Cali, en el que este sujeto trabajaba. (Lea también: Las claves del homicidio y desmembramiento de Alessandro Coatti, italiano asesinado en Santa Marta)

Según informó el cuerpo de seguridad, en la orden de detención con fines de extradición emitida por la magistratura colombiana a través de Interpol consta que los hechos imputados al detenido se produjeron en 2017, cuando abusó sexualmente de una paciente en dos ocasiones aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Por estos hechos, el agresor fue condenado en su país a 12 años y 1 mes de prisión por delitos de agresión sexual agravados por la situación de especial vulnerabilidad de la víctima. Si embargo, huyó de Colombia y no ha respondido por sus delitos.

La detención, llevada a cabo el jueves 10 de abril, fue comunicada a las oficinas de la Interpol en España.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia, que llevará a cabo en los próximos días una videoconferencia con la Audiencia Nacional para continuar con los trámites para su extradición a Colombia.

Duro testimonio de periodista que fue abusada por enfermero en Cali

Stephany Solórzano, la mujer que fue víctima de este sujeto, narró en el diario Tu Barco lo que Luis Carlos Aya García le hizo y cómo esto afectó su prometedora carrera como periodista. La comunicadora manifestó que ese día ella llegó a la clínica “en un estado bastante complejo, no podía caminar. Me toman los signos y me remiten a donde unos médicos, me revisa y me deja en los corredores de urgencias, estaba muy lleno (el hospital) en ese entonces”.

La víctima de Aya le llevó a un cubículo porque ella estaba con una pulsera de peligro de caída inminente: “En ese cubículo se aprovecha de mí y abusa de mí en estado de completa indefensión. Además, dijo que el agresor sacó a su pareja sentimental del cubículo. “Que no podía quedarse porque iba a hacer interferencia con un aparato de electrocardiograma”, mencionó.

Stephany Solórzano, víctima de abuso sexual - stefcoach.lifestyle

En medio de lágrimas, Stephany Solórzano aseguró que este terrible hecho hizo que abandonara su carrera como presentadora. “Este abuso fue el que no permitió seguir, me sentía mal ante una cámara. Se acabó, me rendí”, dijo.

Mencionó también que en su momento habló con la dirigencia del hospital en donde trabajaba este enfermero y que la única acción de estos fue despedirlo. La comunicadora pidió a Imbanaco que no ignoren este caso y que se investigue si más mujeres fueron víctimas de este hombre: “Por lo menos, sentir que están interesados y que mi voz es importante que ellos la escuchen”.

Tras su dura experiencia, la comunicadora se dedica actualmente a ser coach de salud y bienestar. En sus publicaciones de Instagram, la víctima mencionó que “ser coach para mí ha sido muy importante porque me encanta ver cómo se transforma la vida de los demás, a nivel físico, funcional, mental y espiritual. Mi acompañamiento a diferencia de los demás nutricionistas es integral, por medio del cual llevo a las demás personas a darse cuenta de su gran potencial, cuando deciden dar un paso determinante hacia un estilo de vida saludable”.

¿Cómo denunciar agresión sexual en Colombia?

Denunciar una agresión sexual es un paso valiente y crucial para buscar justicia y apoyo. Aquí tiene una guía general sobre cómo hacerlo en Colombia:



Busque un lugar seguro: si está en peligro inmediato, aléjese del agresor y busque ayuda en un lugar seguro.

Acuda a las autoridades: diríjase a la Fiscalía General de la Nación o a una estación de policía para presentar la denuncia. Puede hacerlo personalmente o a través de la línea de emergencia 123.

Reúna pruebas: si es posible, conserve cualquier evidencia relacionada con el hecho, como ropa, mensajes o fotografías. Evite bañarse o cambiarse de ropa antes de realizar un examen médico, ya que esto podría eliminar pruebas importantes.

Examen médico legal: solicite un examen médico en un centro de salud o en Medicina Legal. Este paso es fundamental para documentar lesiones y recopilar pruebas.

Busque apoyo: contacte a organizaciones o líneas de ayuda especializadas, como la Línea 155 en Colombia, que ofrece orientación y apoyo a víctimas de violencia de género.

Acompañamiento legal y psicológico: considere buscar asesoría legal y apoyo psicológico para enfrentar el proceso de denuncia y recuperación.

Recuerda que no está solo o sola y que hay recursos y personas dispuestas a ayudarle.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias