Día cívico el próximo lunes, gane o pierda Colombia en la Copa América, confirma Petro

Habrá día cívico en todo el país el próximo lunes 15 de julio. Así lo hizo saber el presidente Gustavo Petro, que expedirá el decreto, sin importar si Colombia gana o pierde la final de la Copa América cuando enfrente el domingo a Argentina en Miami, Estados Unidos.

El presidente Petro dio a conocer la noticia manifestando que la selección Colombia "es un símbolo de unidad, de respeto, de unión familiar y congregación". Además, que la trayectoria de la tricolor hay que exaltarla y estimular a los colombianos que han seguido, paso a paso, todos los partidos y los triunfos del equipo.

Con el anuncio de día cívico para el próximo lunes, el presidente explicó que esa es una decisión que va dirigida hacia los miles de funcionarios públicos que se podrán quedar en sus casas para compartir con sus familias. El mandatario también pidió a las empresas privadas que consideren la posibilidad de permitirles a sus empleados quedarse disfrutando en sus hogares del triunfo de la selección Colombia.

El presidente está seguro de que Colombia ganará y por eso ha tomado la decisión de declarar día cívico el próximo lunes.

En directo con Noticias Caracol, el presidente Petro manifestó: "Ese día lo vamos a proponer como un día de unidad del pueblo colombiano. Se acerca también el 20 de julio y ambos días son muy importantes: el primero, por que es el triunfo de la selección Colombia, que es un símbolo de unidad; y el segundo, porque es nuestro día de independencia y libertad".

Complementó el presidente que el 15 de julio se tomará "un día cívico para que se junten amigos, gente del barrio, juventudes, y que haya fiesta, alegría y paz, porque es el día de la unidad del pueblo colombiano".

¿Irá el presidente Petro a la final en Miami?

Preguntado sobre en dónde va a ver el partido de Colombia vs. Argentina, el mandatario aseguró: "Aún no lo sé", y no confirmó si estará en Miami al lado de la selección Colombia.

