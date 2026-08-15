Caso Valeria Afanador: Gobernación ordena cierre definitivo del colegio tras hallar graves fallas

La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá. Esta decisión administrativa se tomó tras concluir que la institución es responsable por presuntas omisiones en el deber de cuidado y protección especial que requería la estudiante Valeria Afanador.

La entidad también aseguró que la situación de la estudiante era particular, ya que tenía una “triple condición de vulnerabilidad” por su género, edad y su discapacidad. En este caso, según el ordenamiento jurídico, son reconocidas como base para una protección constitucional reforzada y diferenciada.

El cierre se hará efectivo una vez finalice el calendario académico del año 2026. Para ello, la rectora deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.



La autoridad departamental determinó que existieron fallas en los protocolos de seguridad y una reacción institucional "improvisada y desarticulada" ante la emergencia.



Los detalles de la desaparición de Valeria Afanador

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Los hechos ocurrieron al 12 de agosto de 2025, cuando la menor de 10 años fue reportada como desaparecida dentro de las instalaciones del colegio. Cámaras de seguridad registraron a la niña jugando con un balón cerca de una cerca que divide el colegio con el río. Según las investigaciones, Valeria atravesó la barrera en varias ocasiones hasta que se perdió su rastro.

Durante los momentos críticos de la desaparición, se reveló que los docentes intercambiaron mensajes por un chat de WhatsApp preguntando por el paradero de la menor. A pesar de que se activó una alarma de evacuación hacia el mediodía, la notificación a la madre se realizó a las 12:50 p. m. y la llegada de los Bomberos de Cundinamarca ocurrió a las dos de la tarde. La Gobernación concluyó que la menor salió de su aula sin control y permaneció sola en zonas recreativas sin que nadie advirtiera su ausencia oportunamente.

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El hallazgo del cuerpo en el río

Tras 18 días de intensa búsqueda que involucró a más de 200 rescatistas y drones, el cuerpo de Valeria fue hallado el 29 de agosto de 2025. Un campesino encontró los restos en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá, aproximadamente a 300 metros de la institución.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló en su momento que el hallazgo resultó "improbable" en ese sitio, dado que la zona ya había sido inspeccionada minuciosamente desde el primer día de búsqueda. No obstante, el informe forense de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, ocurrido el mismo día de su desaparición, y no se encontraron signos de violencia física.

¿Imputarán a docentes por la muerte de la estudiante?

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Nueve meses después de la tragedia, la Fiscalía General de la Nación anunció un giro en la investigación judicial. El ente investigador confirmó que formulará imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra dos docentes de la institución: Emily Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada.

La investigación se ha centrado en reconstruir la vigilancia y supervisión que los adultos responsables debían ejercer sobre la menor. Además de la línea penal, se abrió una investigación por posibles delitos ambientales, ya que la estructura, según el abogado de la familia Julián Quintana, aseguró que el colegio se encontraba presuntamente dentro de la ronda del río, pese a que la norma establece que debe haber al menos 50 metros de distancia.

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"Lo primero, muy vulnerable la estructura frente a la seguridad, segundo que no se respetó lo que dice la norma (…) el colegio está dentro de la ronda del río y eso hemos pedido a las autoridades que más temprano que tarde el colegio se cierre definitivamente", afirmó el abogado.

"El colegio la descuidó totalmente", dice padre de Valeria Afanador

Manuel Afanador, padre de la niña fallecida, habló en el programa En Aguas Profundas, de Caracol Televisión, conducido por María Elvira Arango. Durante la entrevista, manifestó que la institución educativa habría fallado en el cuidado y la seguridad de su hija.

Según su relato, el año anterior la niña contaba con una docente que la entregaba de la mano, pero tras cambios en la dirección, la atención disminuyó. "Hemos tratado en medio de todo este dolor tratar de obtener alguna información de los niños que ellos hubieran percibido algo de Valeria, pero en lo absoluto. Es triste saber que realmente el colegio descuidó totalmente a la niña”, afirmó.

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El padre describió a Valeria como la "brújula" de su familia y relató el profundo duelo que atraviesan tras la muerte de su pequeña: “Es un duelo que es muy difícil de llevar porque no entendemos en qué momento entregamos a nuestra hija en la puerta de un colegio y la recogimos en una morgue. En qué momento se desapareció y la niña andaba sola por el colegio, y nadie se dio cuenta", concluyó.

Manuel Afanador sostiene que se trató de un homicidio y exige justicia, enfatizando que la seguridad de la comunidad educativa debió ser siempre la prioridad.