Dos colombianas secuestradas en México no quieren volver al país: "Recibieron amenazas"

El presidente Gustavo Petro anunció que las seis colombianas secuestradas en México habían sido rescatadas y que volverían a territorio nacional. Sin embargo, algunas de las mujeres no quieren volver al país.

>>> Más sobre el caso: Identifican a mujer señalada de llevar a México a las 6 colombianas raptadas en ese país

¿Por qué no quieren regresar las colombianas secuestradas?

Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México, dijo en Noticias Caracol en vivo que “tenemos unos casos de algunas que no quieren regresar por amenazas en Colombia. El resto de las mujeres sí van a denunciar este hecho. A partir de ese momento empezarán todas las pesquisas por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces”.

Según el funcionario, las colombianas secuestradas y rescatadas en México volverían al país “en unas dos o tres semanas, dependiendo de la información que estén entregando y de la colaboración que tengan con las autoridades”.

Publicidad

Hernández aseguró que las amenazas están en conocimiento de la Fiscalía: “Estamos a la espera de que el ente las evalúe junto con el acuerdo de cooperación que tenemos para que puedan, entre fiscalías, empezar a indagar ese tema”.

Mininterior pide cuidado con propuestas de trabajo en el exterior

Tras el rescate de las seis colombianas, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en donde hizo recomendaciones a las personas que conozcan de ofertas laborales en el exterior.

Publicidad

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su llamado a ser más cuidadosos y revisar con detenimiento las ofertas sospechosas de trabajo en el exterior, con el fin de no caer en redes de trata de personas", dijo el ministerio.

Las seis jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 21 y 25 años, duraron una semana desaparecidas en México.

Las víctimas fueron contactadas por una supuesta agencia de modelaje para trabajar en la ciudad de Veracruz representando diferentes marcas.

¿Quiénes son las colombianas secuestradas en México?

Los nombres de las ciudadanas colombianas son: Yarlin Giraldo, Sofía Vásquez, Derlys Paneso, Mariangely Chacón, Michel Morales y Layma Argenis Parra.

Publicidad

Los familiares de las secuestradas aseguraron que los criminales le estaban pidiendo 100.000 dólares, más de 420 millones de pesos colombianos, para devolver a las víctimas a sus hogares.

Laurin Estela Soto, mamá de una de las secuestradas, dijo en Noticias Caracol en vivo que "ella me mandó un dinero, y me dijo que era para mí, para los pañales de la sobrinita y para la niña de ella. Estaba todo bien hasta las 10 de la noche que yo hablé con ella y ya no me respondió más”.

Publicidad

Por su parte, Emilio Giraldo, papá de otra de las víctimas, sostuvo: “No tenemos con qué pagar un rescate, nada, no tenemos un peso, imposible. Si por eso van a matar a la niña, la van a tener que matar porque no tenemos ni una moneda”.

Por último, se conoció que el nombre de la mujer que se habría llevado a las seis colombianas es Yesica Anahí Ramírez Marín, ciudadana mexicana de 33 años.

>>> Le puede interesar: “No tenemos con qué pagar un rescate”: papá de colombiana secuestrada en México