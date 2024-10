“No tenemos con qué pagar un rescate”: papá de colombiana secuestrada en México

Pasan las horas y la incertidumbre sigue creciendo en las seis familias que reportan la desaparición de sus hijas y hermanas colombianas en México desde hace una semana.

Las seis jóvenes, entre los 21 y 25 años, llevan una semana desaparecidas en México. Todas viajaron con la ilusión de trabajar para una agencia de modelaje en Veracruz y representar a varias marcas. Sin embargo, desde el 25 de septiembre no hay rastro de ninguna de ellas.

Noticias Caracol en vivo habló con los familiares de estas colombianas. La mamá de una de ellas, identificada como Laurin Estela Soto, informó: “Yo hablé con ella el miércoles (25 de septiembre) y ella me mandó un dinero, y me dijo que era para mí, para los pañales de la sobrinitas y para la niña de ella. Estaba todo bien hasta las 10 de la noche que yo hablé con ella y ya no me respondió más”.

Las jóvenes fueron llevadas a Veracruz, México, debido a una oferta de trabajo - Noticias Caracol

Extorsionan a padres de colombianas para liberarlas

Algunos familiares dicen haber recibido llamadas extrañas en las que les piden dinero a cambio de información de estas jóvenes. Por eso, la hipótesis de un secuestro está cobrando fuerza.

Emilio Giraldo, papá de una joven desaparecida en Medellín, reveló: “No tenemos con qué pagar un rescate, nada, no tenemos un peso, imposible. Si por eso van a matar a la niña, la van a tener que matar porque no tenemos ni una moneda”.

Dos jóvenes son de Medellín, otras 2 de Bogotá, una de Pereira y otra de Cúcuta. En el caso de Michel Chacón Álvarez, su familia también está desesperada por no saber sobre su paradero.

Al igual que en los otros casos, la mamá de Michel, Carmen Álvarez, relató que “el último contacto con ella fue el 25 de septiembre, a las 6:00 de la tarde. Desde ahí no sé nada más de mi hija, ya llevo seis días que no sé y pues cuando nosotras hablábamos lo único que me decía era que si yo le preguntaba algo, ella decía: ‘no podía dar mucha información; mamá, hable pasito, no puedo hablar mucho’”.

Los parientes de las colombianas en México piden la intervención del gobierno colombiano para que les ayude a buscarlas.

