Dudas que deja Embajada de Rusia en Colombia sobre reclutas enviados como "carne de cañón" a guerra

Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, titulada ‘ Los reclutas colombianos de Putin ’, reveló cómo operan las redes de reclutamiento que han llevado a cientos de ciudadanos a integrarse a las fuerzas armadas rusas en medio de la guerra que libran contra Ucrania.

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El informe periodístico, sustentado en testimonios, videos y documentos, reconstruye cómo estos hombres terminan combatiendo en la guerra con Ucrania. Tras la publicación, la Embajada de Rusia en Colombia calificó el informe como un "guion antirruso" y negó tener vínculos con estas redes o haber montado centros de reclutamiento en territorio colombiano.

No obstante, la investigación aclaró que no señaló directamente a la misión diplomática de operar dichos centros, sino que demostró la existencia de intermediarios que facilitan la firma de contratos directamente con el Ministerio de Defensa de Rusia. De hecho, previo a la publicación del informe, se consultó a la Embajada, que -en su momento- dijo que no contaba con la información necesaria para contestar a las preguntas sobre el reclutamiento de colombianos.



Frente a los señalamientos de la Embajada de que la redacción no salió de su estudio, el equipo periodístico detalló un trabajo de campo de varios meses que incluyó más de 20 entrevistas en diez ciudades de Colombia y contacto con fuentes directas en unidades militares, hospitales rusos y en el frente de batalla.



Redes de reclutamiento y rutas de viaje

"Esto es una mierda total. Muertos y muertos por lado y lado", narró el colombiano Jamiltón León combatiendo en Rusia en uno de los videos obtenidos por Noticias Caracol para este reportaje.

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El informe sostiene que los reclutas son enviados a la primera línea de combate sin entrenamiento suficiente, funcionando como "carne de cañón". Las familias, sintiéndose ignoradas por la sede diplomática en Bogotá, convocaron a un plantón bajo la consigna de que los colombianos no son "peones de ajedrez". Finalmente, se destaca la contradicción en el discurso ruso: mientras la Embajada critica a quienes arriesgan su vida por promesas económicas, es la propia Federación Rusa la que paga a estos ciudadanos por combatir en sus filas.

"Ni una víctima más del cinismo del embajador ruso en Colombia. Ha decidido ignorar nuestro esfuerzo para abrir un canal de diálogo para el reclutamiento masivo de su guerra. Nosotros los colombianos no somos peones de ajedrez”, indican las familias colombianas.

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El impacto social es profundo. En el departamento del Tolima, la gobernadora Adriana Matiz reportó que se tiene conocimiento de 89 casos de familias cuyos hijos partieron a Rusia y de quienes se desconoce su paradero. La mandataria señaló que la ruta establecida a través de la Cancillería para obtener información ha sido infructuosa, dejando a las familias sin respuestas concretas sobre sus seres queridos.

En la Fiscalía ya reposan casi un centenar de denuncias por desapariciones en el frente o dentro de instalaciones militares. Uno de los casos más críticos es el de Jamilton León, quien antes de desaparecer envió mensajes desesperados denunciando que los propios rusos lo asesinarían tras intentar desertar debido a los horrores del combate.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL