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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga del 10 al 14 de agosto: así funciona la restricción de vehículos

Pico y placa en Bucaramanga del 10 al 14 de agosto: así funciona la restricción de vehículos

La medida de pico y placa en Bucaramanga estará vigente hasta el 3 de octubre de 2026. La restricción aplica de lunes a viernes y también durante algunos sábados, según el último dígito de la placa.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga estableció el esquema de pico y placa para vehículos particulares que rige en la ciudad entre el 6 de julio y el 3 de octubre de 2026. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bucaramanga, la restricción opera de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Además, durante los sábados incluidos en el calendario, el horario de aplicación es de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Así será la rotación para la semana del 10 al 14 de agosto.

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¿Qué placas tienen pico y placa en Bucaramanga?

La rotación establecida para los días entre semana es la siguiente:

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  • Lunes: placas terminadas en 7 y 8.
  • Martes: placas terminadas en 9 y 0.
  • Miércoles: placas terminadas en 1 y 2.
  • Jueves: placas terminadas en 3 y 4.
  • Viernes: placas terminadas en 5 y 6.

De esta manera, los conductores deben revisar el último número de su placa antes de movilizarse por la ciudad durante los horarios establecidos. En estas fechas, la restricción se aplica entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.

¿A qué vehículos aplica el pico y placa?

Según la información de la pieza oficial, la medida aplica para toda clase de vehículos de servicio particular y público, con algunas excepciones. No están incluidos en esta restricción los vehículos de servicio público individual tipo taxi, así como los vehículos oficiales, diplomáticos y consulares. También se exceptúan los automotores de importación temporal y/o matrícula extranjera. La medida corresponde a la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, citada en la información de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Así queda el pico y placa en Bucaramanga

Los conductores que circulen por Bucaramanga deben tener en cuenta tanto la rotación semanal de lunes a viernes como las fechas específicas de los sábados. La programación actual está contemplada hasta el 3 de octubre de 2026, fecha en la que termina el calendario mostrado por la autoridad de tránsito.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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