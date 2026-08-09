Así funcionará el pico y placa en Medellín del 10 al 17 de agosto de 2026: evite sanciones

El pico y placa en Medellín mantiene la rotación establecida para el segundo semestre de 2026, que comenzó a regir desde el lunes 3 de agosto. La medida aplica de lunes a viernes y tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de movilidad en el Distrito. Para la semana del 10 al 14 de agosto, la programación será la siguiente:

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Pico y placa del lunes 10 de agosto

Números restringidos: 5 y 8.

La medida aplica a carros particulares con placas terminadas en 5 y 8 y a motocicletas de 2 y 4 tiempos cuyo primer número de placa sea 5 u 8.

Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa del martes 11 de agosto

Números restringidos: 1 y 4.

Aplica a carros particulares terminados en 1 y 4 y a motocicletas cuyo primer número de placa sea 1 o 4.

Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa del miércoles 12 de agosto

Números restringidos: 0 y 2.

La restricción cobija a carros particulares terminados en 0 y 2 y a motos cuyo primer número sea 0 o 2.

Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa del jueves 13 de agosto

Números restringidos: 3 y 6.

Aplica a carros particulares terminados en 3 y 6 y a motocicletas cuyo primer número de placa sea 3 o 6.

Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa del viernes 14 de agosto

Números restringidos: 7 y 9.

La medida aplica a carros particulares terminados en 7 y 9 y a motocicletas cuyo primer número sea 7 o 9.

Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

La medida de pico y placa en Medellín se aplica únicamente de lunes a viernes, por lo que no rige durante los sábados, domingos ni días festivos. En esos días, los vehículos pueden circular sin la restricción asociada al último número de la placa, salvo que las autoridades establezcan una medida especial de movilidad. Para los taxis, la programación también tiene en cuenta únicamente los días hábiles, por lo que los fines de semana y festivos no hacen parte de la rotación.



Pico y placa para taxis en Medellín

Los taxis tienen una programación diferente a la de los carros particulares y las motocicletas. Para este servicio se mantiene una rotación quincenal, en la que el día de restricción de cada número cambia durante el mes.

Durante la semana del 10 al 14 de agosto, la programación será:



Lunes 10: número 7 .

número . Martes 11: número 8 .

número . Miércoles 12: número 4 .

número . Jueves 13: número 0 .

número . Viernes 14: número 6.

Para los taxis, la restricción se determina teniendo en cuenta el último número de la placa y funciona entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.



Vías exentas del pico y placa

La reglamentación contempla algunas vías exentas de la medida, principalmente para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte.

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Entre los corredores que cuentan con esta excepción están:

Carrera 64A , entre las calles 75B y 88, para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur.

, entre las calles 75B y 88, para quienes ingresan desde el norte por la Autopista Sur. Lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico) , para quienes llegan desde el sur por la avenida Regional.

, para quienes llegan desde el sur por la avenida Regional. Calle 78 , entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte.

, entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte. Carrera 64C , en sentido sur-norte, entre las calles 78 y 88.

, en sentido sur-norte, entre las calles 78 y 88. Calle 88 , entre las carreras 64C y 64A.

, entre las carreras 64C y 64A. Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Estas excepciones corresponden a tramos específicos, por lo que no significan que todas las vías cercanas a estos corredores estén exentas.

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Los conductores que se movilicen por Medellín durante la semana del 10 al 14 de agosto deberán revisar el número correspondiente a su vehículo y respetar los horarios establecidos para evitar sanciones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.