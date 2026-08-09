Presidente De La Espriella confirma la muerte de dos cabecillas criminales: resultados operacionales

El presidente Abelardo de la Espriella dio un balance en materia de resultados operacionales desplegados por la Fuerza Pública este 9 de agosto. El mandatario publicó un trino acompañado de un video en el que confirmó la baja de alias Ruso, presunto principal cabecilla de la estructura 28, perteneciente a las disidencias de alias Mordisco. A la muerte del jefe criminal se suma la neutralización de otros dos presuntos integrantes de la célula y la muerte de un cabecilla del Clan del Golfo.

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“La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación. Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar violencia en nuestro territorio”, declaró el jefe de Estado en su trino.

¿Quién es alias Ruso?

Alias Ruso o Alemán fue dado de baja en el municipio de Mapiripán, Meta, en un operativo que requirió trabajo de inteligencia del Ejército Nacional y apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), tras recibir directivas del presidente. “Ruso” es señalado de ser el jefe de la estructura 28 “José María Córdova”, del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, del Grupo Armado Organizado Residual, facción Iván Mordisco.



Según información de las Fuerzas Militares (FF. MM.), este hombre contaba con una trayectoria criminal de 21 años. Inteligencia señala que este sujeto era el responsable directo del corredor logístico que conecta los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare y Meta, desde donde coordinaba el abastecimiento y la movilidad de recursos e integrantes de la organización. Además, es señalado de amenazas, asesinato de líderes, homicidios colectivos, coordinación de ataques con drones que llevaban explosivos hacia instalaciones de la Fuerza Pública, así como de la incineración de maquinaria amarilla que se usaba en proyectos viales y de buses intermunicipales.



“Con su neutralización se contrarresta el proselitismo armado alusivo al GAO-r facción Iván Mordisco en Arauca, Casanare, Guaviare y Meta y, además, se interrumpen los planes del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, debido a que este sujeto estaba proyectado para asumir como cabecilla principal de la Estructura 39 en Meta y Guaviare”, resaltaron las FF. MM.

#Colombia | Los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad han generado expectativa en las autoridades locales. Desde los departamentos de Norte de Santander y Guaviare hicieron un llamado al jefe de estado para que haya más presencia de la fuerza… pic.twitter.com/vsb5mkKlwZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

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¿Quiénes son los otros cabecillas e integrantes de grupos que fueron dados de baja?

El presidente De la Espriella no dio mayor detalle sobre la identidad o alias de los otros tres integrantes de la estructura 28 que fueron neutralizados en el operativo. Este 9 de agosto también fueron dados de baja dos integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Uno de los fallecidos sería cabecilla de la estructura. En este mismo operativo se incautaron seis fusiles y material de guerra.

A solo unos kilómetros, en Necoclí, se efectuó la captura de cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo.

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El presidente De la Espriella reiteró su posición ante los grupos armados ilegales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente. A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”.

María Paula Rodríguez Rozo

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