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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué: así funcionará la restricción del 10 al 17 de agosto de 2026

Pico y placa en Ibagué: así funcionará la restricción del 10 al 17 de agosto de 2026

La medida aplica de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Los vehículos matriculados en Ibagué cuentan con dos franjas de hora valle.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Pico y placa Ibagué
Así regirá el pico y placa en Ibagué
Getty Images

El pico y placa en Ibagué tendrá una nueva rotación durante la semana del 10 al 14 de agosto de 2026, de acuerdo con el esquema establecido por la Administración Municipal para el segundo semestre del año.
La medida comenzó a regir con la nueva rotación desde el 1 de julio y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo establecido en el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025.
La restricción para vehículos particulares funciona de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Por lo tanto, los conductores deberán revisar el último número de la placa antes de movilizarse por la ciudad.

Pico y placa en Ibagué del 10 al 14 de agosto

Durante esta semana, la restricción funcionará de la siguiente manera:

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  • Lunes 10 de agosto: no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6 y 7.
  • Martes 11 de agosto: la restricción será para placas terminadas en 8 y 9.
  • Miércoles 12 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1.
  • Jueves 13 de agosto: la medida aplicará para placas terminadas en 2 y 3.
  • Viernes 14 de agosto: la restricción corresponderá a las placas terminadas en 4 y 5.

Los sábados, domingos y días festivos no aplica la medida de pico y placa en Ibagué, por lo que los vehículos particulares pueden circular sin restricción por el último número de su placa. La medida opera únicamente de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, de acuerdo con la rotación establecida por la Administración Municipal para el segundo semestre de 2026.

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¿Cuál es el horario del pico y placa?

La restricción se mantiene durante 15 horas al día, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
Sin embargo, los vehículos matriculados en Ibagué tienen un beneficio conocido como hora valle, que permite circular durante el día en el que tienen restricción en dos franjas:

  • De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
  • De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Este beneficio hace parte de las condiciones establecidas para los vehículos matriculados en la ciudad y continúa vigente con la nueva rotación.

¿Qué pasa si incumple el pico y placa?

El periodo pedagógico que acompañó la entrada en vigencia de la nueva rotación se desarrolló entre el 1 y el 7 de julio de 2026.

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Una vez finalizada esta etapa, los conductores que incumplan la restricción se exponen a las sanciones establecidas en la normatividad vigente, equivalentes a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo.

La Alcaldía de Ibagué recordó que, además de la nueva rotación, las demás medidas y excepciones contempladas en el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025 continúan vigentes y no presentan modificaciones.

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Por ello, los conductores deben tener en cuenta tanto el último dígito de la placa como el horario de aplicación de la restricción antes de programar sus desplazamientos por Ibagué durante esta semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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