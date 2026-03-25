El clamor de una madre que busca a su hijo en Bugalagrande: "Siento que lo asesinaron y está oculto"

Magda Liliana Giraldo, desde hace nueve meses, vive un verdadero calvario tras la desaparición de su hijo, Santiago Marín Giraldo. El rastro del joven, de tan solo 26 años, se perdió en el corregimiento de Galicia, ubicado en Bugalagrande, el pasado 22 de mayo de 2025. Desde ese momento, su búsqueda no ha cesado. Exige justicia y darle cristiana sepultura a su ser querido.



“El 22 de mayo de 2025 siendo las 8:00 de la mañana lo vi por última vez cuando apareció en mi casa cojo, golpeado, con su camisa beige manchada de sangre. Su mirada tenía desconsuelo y desorientación, pues venía de ser agredido en la finca conocida acá como San Miguel. Según versiones de los que allí viven, Santiago ingresó a ese espacio y ellos asustados sacaron un revólver e hicieron disparos al aire. Una persona lo cascó, lo golpeó”, aseguró la mamá del joven, que padece un trastorno bipolar afectivo.

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Luego de verlo malherido, Santiago Marín Giraldo tomó rumbo hacia una cabaña en la que le alquilaban un cuarto. Su mamá asegura que sintió que algo estaba mal, como si el mundo se lo hubiera tragado: “Yo fui hasta ese espacio para saber qué había pasado con él, pues no había regresado a mi casa, y encontré el televisor encendido, su ropa revolcada y sin rastro de él. Desde ese momento empezó mi calvario”.

Incrédula, pues nunca pensó que su hijo iba a desaparecer, empezó a buscar respuestas en el lugar donde lo vieron por última vez: “Fui a la finca San Miguel y allí me admitieron que lo amenazaron para asustarlo, dijeron que lo vieron salir de Galicia, que lo vieron en Sevilla y en Tuluá. Yo comencé a recorrer esos pueblos y nadie me dio una razón verídica o confirmada de Santiago, que no tenía plata, ni comida. Su visión es limitada. ¿Cómo puede un joven en ese estado evaporarse sin dejar rastro?”.



Sin respuestas en el Valle del Cauca, tomó rumbo a Medellín, pero cada esfuerzo era infructuoso: “Yo misma repartí tarjetas y ofrecí recompensas. Busqué en las calles, pegué sus fotos en postes y compartiéndole a todas las personas, pero el resultado fue más silencio, nadie sabía de Santiago. 9 meses después estoy convencida de que la respuesta no está en Medellín, la respuesta de mi hijo está enterrada en Galicia”.



Exhausta por la falta de respuestas y de acción de las autoridades, que dicen que no buscan en Galicia por temas de orden público, hoy clama por ayuda para encontrar los restos de su hijo, darle cristiana sepultura y terminar esta búsqueda que la está consumiendo en vida.

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“Le pido a la justicia colombiana que deje de usar el orden público como excusa, dicen que no entran a Galicia por seguridad, pero yo sola y desprotegida he entrado a buscar a mi hijo. Hay tecnología, antenas, que guardan conversaciones, se pueden revisar llamadas desde el 22 de mayo a la fecha. Mi corazón me dice que en esas llamadas podemos encontrar información sobre la muerte de mi hijo, yo siento que me lo asesinaron en estas tierras y está oculto. Pido encontrar sus restos para darle cristiana sepultura, no voy a descansar hasta que Galicia deje de escupir silencio y diga la verdad. Justicia por mi hijo, Santiago Marín Giraldo”, concluyó la mujer.

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