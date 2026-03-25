Autoridades investigan ataque armado a mujer embarazada en La Guajira: bebé sobrevivió

Una joven psicóloga de 27 años y en estado de embarazo fue víctima de un ataque con arma de fuego en el municipio de Uribia, La Guajira, en un hecho que ha generado rechazo e indignación en la comunidad. La mujer, identificada como Catherin Paola Torres Barros, permanece bajo atención médica tras resultar gravemente herida, mientras que su bebé, según los primeros reportes, se encuentra con vida.



El ataque ocurrió en el barrio Venezuela de Uribia, cuando la víctima se encontraba sentada en la terraza de una vivienda, conversando con otra persona. De acuerdo con la información conocida, un hombre armado que se movilizaba en motocicleta se acercó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones, en un acto que las autoridades investigan como un presunto ataque sicarial.

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Tras el atentado, la mujer fue auxiliada por personas cercanas y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Según versiones preliminares, su estado de salud es delicado, aunque se mantiene bajo observación médica constante. Las autoridades han indicado que el bebé que espera se encuentra con vida, lo que representa un alivio en medio de la gravedad de los hechos.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable, diferentes sectores han expresado su rechazo frente a este acto de violencia que compromete no solo la vida de la mujer, sino también la de su hijo en gestación.



A través de un comunicado oficial, la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, centro al que pertenece laboralmente la víctima, se pronunció sobre lo ocurrido y manifestó su contundente rechazo. “Expresamos nuestro más enérgico y categórico rechazo frente a los hechos ocurridos recientemente en los que resultó gravemente afectada nuestra colaboradora Catherin Paola Torres Barros, psicóloga de la institución”, señaló la entidad.



El hospital también destacó la gravedad de este tipo de hechos, subrayando el impacto que tienen sobre quienes trabajan al servicio de la comunidad. “Este tipo de situaciones constituyen una grave vulneración a la vida, la integridad y la dignidad de quienes, desde su vocación de servicio, trabajan diariamente por el bienestar físico y emocional de la comunidad”, indicó el comunicado.

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Asimismo, la institución expresó su solidaridad con la víctima y su entorno cercano en medio de la difícil situación que atraviesan. “Como institución, lamentamos profundamente lo sucedido y manifestamos nuestra total solidaridad con nuestra colaboradora, su familia y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”, agregaron.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso institucional con la protección de la vida y el bienestar de sus trabajadores. “La E.S.E. reafirma su compromiso inquebrantable con la protección de la vida, el cuidado de sus colaboradores y la prestación de servicios de salud con calidad, humanización y responsabilidad social, manteniéndose firme en su labor al servicio de la comunidad uribiera”, concluyó el comunicado.

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Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero del responsable. El caso ha encendido las alertas sobre la seguridad en la región y la necesidad de reforzar las acciones para proteger a la población civil frente a hechos de violencia como este.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co