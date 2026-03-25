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Señalado por el triple feminicidio ocurrido en el sur de Bogotá aceptó cargos

El hombre habría intentado envenenarse después de cometer el crimen. Tras su captura fue enviado a centro asistencial.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Audiencia triple feminicidio
Audiencia de Cristian Valencia Hurtado
Fiscalía

Cristian Camilo Valencia Hurtado, capturado por el asesinato de tres mujeres que ocurrió el pasado 24 de marzo en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, compareció ante la justicia solo un día después de los hechos para que se le imputen cargos. Valencia aceptó el cargo de feminicidio agravado al haber asesinado a las ciudadanas Deisy Anaimer Granados Arboleda, Karen y Santhal Daniela Penagos Granados. Las dos últimas eran hijas de la mujer, de 20 y 17 años.

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El individuo asistió virtualmente a la diligencia justo después de haber sido remitido a un centro asistencial, ya que este hombre intentó envenenarse justo después de cometer los asesinatos contra su pareja sentimental, de 42 años, y sus dos hijastras. La audiencia quedó suspendida para que el juez dicte la condena que recibirá Valencia y será reanudada por la tarde de este 26 de marzo.

A Valencia Hurtado se le señala de haber cometido tres femicidios después de que se le encontrara dentro de una vivienda del barrio Bosa Atalayas con los cuerpos de la víctima mientras que él estaba en aparente estado de envenenamiento. Las autoridades llegaron al lugar después de que un familiar de las mujeres llamara a la línea de emergencia 123 para dar alerta, ya que no tuvo información de ellas durante el puente festivo. Uniformados de la Policía Metropolitana atendieron el caso, sin embargo, necesitaron ayuda del Cuerpo de Bomberos para ingresar al lugar, donde encontraron la escena del crimen dentro de una habitación.

El juez pidió a los custodios de Valencia que extremen las medidas de seguridad sobre el capturado con el fin de que este no se de a la fuga, no atente contra los uniformados ni contra él mismo. Cabe aclarar que de acuerdo a la justicia colombiana, la pena mínima por el delito de feminicidio es de 500 meses (41 años), pero la condena podría aumentar en el caso de Valencia Hurtado por la circunstancia agravante de que fueron tres asesinatos de esta misma índole, uno de ellos contra una menor de edad.

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María Paula Rodríguez Rozo
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