Novia de Epa Colombia se pronunció tras investigación del Inpec por presuntos beneficios en prisión

Karol, la compañera sentimental de la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se pronunció públicamente en medio de la controversia generada por la investigación que adelanta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntos lujos y beneficios indebidos durante su reclusión. A través de un mensaje difundido en redes sociales, hizo un llamado a la empatía y cuestionó el manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación.



En una publicación en Instagram, la mujer inició agradeciendo el respaldo que ha recibido su pareja en medio del proceso judicial. “Gracias por apoyarnos, por desear siempre lo mejor para Daneidy, por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, expresó, destacando el acompañamiento de quienes han seguido de cerca el caso.

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En su pronunciamiento, también apeló a la sensibilidad de la opinión pública frente a la situación que atraviesa la empresaria."Hago un llamado a la conciencia, ser más empáticos no cuesta nada; pero puede cambiarle el día, o la vida a alguien. Seamos más humanos, no sabemos si algún día estaremos en los zapatos del prójimo", manifestó de manera enfática.

La intervención se da en un contexto en el que el Inpec confirmó la apertura de una investigación interna para establecer si la creadora de contenido ha recibido tratos preferenciales durante su permanencia en la estación de la Escuela de Carabineros de Bogotá. Según informó el director de la entidad, coronel Daniel Gutiérrez, la decisión se tomó tras la elaboración de un informe en el que se advierten posibles irregularidades relacionadas con comodidades, visitas y otros beneficios.



“Se hizo ese informe, dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para trabajar y precisamente establecer una decisión frente a eso”, indicó el funcionario, al tiempo que insistió en la necesidad de garantizar condiciones de igualdad dentro del sistema penitenciario.



En esa misma línea, Gutiérrez fue enfático en que no pueden existir privilegios para ninguna persona privada de la libertad. “Aquí no podemos tener internos privilegiados en ningún sentido, con lujos, privilegios y demás ”, afirmó.

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Frente a este panorama, la esposa de Barrera también dirigió un mensaje directo a los medios de comunicación, a quienes pidió mayor responsabilidad en el manejo de la información. “Quiero hacerle una invitación a los medios de comunicación: ustedes sí saben que tienen una responsabilidad súper grande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”, señaló.

Asimismo, cuestionó la difusión de versiones no verificadas con el objetivo de generar mayor impacto mediático. “Yo sé que la polémica llama más polémica y que los medios buscan estar pegados de la noticia del momento, pero mi pregunta es: ¿en dónde queda la conciencia de todos los que transmiten información sin tener la certeza de si es cierto o no, solo por generar vistas, por generar público?”, añadió.

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Finalmente, reconoció la dificultad de guardar silencio ante la situación que enfrenta su pareja. “A veces me gustaría ignorar la situación, pero a veces es difícil callar y soportar las injusticias”, concluyó.

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión, ratificada en enero de 2025, por los daños ocasionados a la infraestructura de una estación de TransMilenio. Inicialmente recluida en la cárcel El Buen Pastor, posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros de Bogotá por razones de seguridad, debido a su reconocimiento público.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para determinar si existieron o no irregularidades en sus condiciones de reclusión. Entre tanto, el caso sigue generando debate en la opinión pública.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co