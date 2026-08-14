¿El clima cambia antes de un terremoto? El SGC responde qué dice la ciencia

En medio de la emergencia por el terremoto de 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en los municipios que presentan mayores afectaciones. Uno de los factores que ha generado preocupación entre los habitantes es si el clima cambia antes de un temblor, duda que respondió el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que reporta hasta ahora 184 réplicas en zonas cercanas al epicentro del sismo del pasado 10 de agosto, aunque la actividad sísmica continúa siendo monitoreada.

Los expertos explican que Colombia es "un país sísmicamente muy activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país hay 2500 sismos al mes, pero la mayoría no son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos". Por tanto, un terremoto ocurre debido a la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra,



¿El clima cambia antes de un terremoto? Esto explicó el SGC

En redes sociales suele circular la idea de que cuando hace más calor de lo habitual existe una mayor posibilidad de que ocurra un terremoto. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano explicó que esta afirmación no cuenta con respaldo científico. "La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias que no están relacionadas directamente entre sí. Recordemos que en Colombia tiembla todos los días, independientemente de las condiciones climáticas", señaló la entidad. Por esa razón, una jornada con temperaturas elevadas no puede interpretarse como una señal de que está próximo a ocurrir un sismo.

Lo mismo sucede con otros fenómenos meteorológicos como la lluvia, la nubosidad o los cambios de temperatura. El SGC indicó que "no existe evidencia científica que indique que la forma de las nubes, la presencia de lluvia o incrementos en la temperatura del ambiente influyan en la actividad sísmica". Esto significa que observar un cielo particular, sentir más calor de lo habitual o experimentar un cambio en las condiciones meteorológicas no permite establecer que un terremoto vaya a ocurrir.



Otra de las dudas que surgió después del movimiento telúrico del 10 de agosto está relacionada con la cantidad de pequeños sismos que se presentan antes o después de un evento de mayor magnitud, pues existe la creencia de que varios temblores pequeños pueden liberar suficiente energía para impedir que posteriormente ocurra uno de mayor tamaño. El SGC explicó que esta interpretación tampoco es correcta. "Los sismos son liberaciones súbitas de energía acumulada por procesos de deformación y dinámica de la corteza", explicó la entidad. Aunque los movimientos de menor magnitud liberan parte de la energía acumulada, "no evitan la generación de un sismo de alta magnitud".



El evento sísmico del pasado 10 de julio tuvo una magnitud de 7,4 y se originó a casi 100 kilómetros de profundidad. Hasta el momento, "no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría determinar los efectos que tendría en la superficie", identificó la entidad. "Desde el SGC monitoreamos 24 horas, siete días a la semana la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones ubicadas a lo largo del país".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL