Temblor de magnitud 4,0 se registró en Colombia en la noche del 13 de agosto: epicentro

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este jueves 13 de agosto en el departamento del Chocó, en medio de la actividad sísmica que continúa después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en esta región del país. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 10:21 p. m., hora local, tuvo una magnitud de 4,0 y fue localizado a 15 kilómetros de Nóvita, Chocó.

El movimiento tuvo una profundidad de 87 kilómetros, según la información reportada por el organismo. El epicentro aparece ubicado en las coordenadas 4,92° de latitud y -76,48° de longitud.

El nuevo temblor se registra mientras continúa la secuencia sísmica posterior al terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes. Por sus características y el contexto temporal y geográfico, el movimiento hace parte de la actividad sísmica que se mantiene en la zona, aunque la clasificación específica como réplica corresponde al análisis del SGC.



Más de 163 réplicas tras el terremoto de 7,4

El número de movimientos registrados después del terremoto ha aumentado durante los últimos días. Con corte a las 7:00 a. m. de este jueves 13 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano había reportado 160 réplicas asociadas al evento principal. Durante la jornada se registraron nuevos movimientos, entre ellos uno de magnitud 4,2 y otro de magnitud 3,6, por lo que reportes publicados durante el día ubicaron la cifra en al menos 163 réplicas, antes del sismo de magnitud 4,0 ocurrido a las 10:21 p. m.



Por esta razón, para este último temblor no es preciso afirmar que el total de réplicas es exactamente 163: esa cifra corresponde a un corte anterior al movimiento de las 10:21 p. m. y no se ha establecido en el boletín mostrado una cifra oficial posterior que incluya este nuevo evento.

Publicidad

La actividad sísmica posterior a un terremoto de gran magnitud es esperable. Sin embargo, la ocurrencia de réplicas no permite establecer cuándo se producirá otro movimiento ni cuál será su magnitud.

¿Qué hacer durante un nuevo sismo?

Ante la posibilidad de que continúen los movimientos, las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y preparación.

Publicidad

Durante un sismo:

Mantenga la calma y evite correr.

y evite correr. Agáchese, cúbrase y sujétese , protegiendo principalmente la cabeza y el cuello.

, protegiendo principalmente la cabeza y el cuello. Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

Si está dentro de una edificación, permanezca allí mientras dure el movimiento y protéjase en un lugar seguro.

Si está en una zona afectada por el terremoto del 10 de agosto, no ingrese a edificaciones que presenten daños hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades o personal competente.

hasta que hayan sido inspeccionadas por las autoridades o personal competente. Después del movimiento, verifique posibles fugas de gas, daños eléctricos, incendios u otras situaciones de riesgo.

Mantenga disponible un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías y documentos importantes.

con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías y documentos importantes. Defina con su familia rutas de evacuación y un punto de encuentro.

Consulte únicamente los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano y las autoridades de gestión del riesgo.

Es importante recordar que los sismos no pueden predecirse con exactitud. Por ello, ante la continuidad de esta secuencia sísmica, la recomendación es permanecer atentos a la información oficial y mantener las medidas de preparación, especialmente en las zonas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado lunes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.