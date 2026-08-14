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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / EN VIVO | Terremoto en Colombia: autoridades amplían búsqueda de sobrevivientes por 48 horas

EN VIVO | Terremoto en Colombia: autoridades amplían búsqueda de sobrevivientes por 48 horas

Se han presentado más de 160 réplicas del temblor, según datos del Servicio Geológico Colombiano. En las ciudades más afectadas se sigue avanzando en labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Este viernes 14 de agosto continúa en Colombia la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el lunes. El reporte más reciente entregado por el Gobierno Nacional indica que el temblor que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, ya deja 281 fallecidos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos. En las ciudades más afectadas se siguen llevando a cabo labores de búsqueda, rescate de sobrevivientes y retiro de escombros.

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Mientras la catástrofe se sigue atendiendo en las zonas más afectadas, millones de colombianos en diferentes puntos del país se han desbordado con ayudas para los damnificados en los centros de acopio dispuestos y hasta enviando camiones con alimentos no perecederos, implementos de aseo y para descanso, así como donaciones económicas para atender la situación. Por otro lado, el Servicio Geológico Colombiano informó que se han registrado más de 160 réplicas del temblor, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona del epicentro.

6:00 a. m. Cali aumenta ventana de esperanza para buscar sobrevivientes

Las autoridades en Cali han reportado que, en medio de la crisis, el rescate de hasta ahora 88 personas entre los escombros de los edificios que colapsaron son motivo de esperanza para la comunidad y equipos de rescate. Es por eso que el PMU decidió ampliar la ventana de vida por 48 horas más para buscar, encontrar y rescatar a gran parte de las 111 personas que todavía figuran en las estadísticas como desaparecidas. Los esfuerzos se concentrarán en el Hospital Universitario del Valle (HUV), Cuarto de Legua, Capri, calle 5 con carrera 39, calle 5 con carrera 56, calle 9 con carrera 44 y frente a la Clínica de Colores.

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