El reencuentro de una dueña con una de sus mascotas tras el terremoto en Cali: “Un sueño”

Vickye Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir en Cali. La esperanza vuelve para algunos damnificados del terremoto en Colombia que, como ella, han podido reencontrarse con sus mascotas. Tras el sismo de magnitud 7,4 que azotó a varias ciudades del país, 284 y aún hay 379 desaparecidas. (Lea también: Duro testimonio de joven rescatado entre escombros en Pereira tras el terremoto: "No me podía mover")

El plazo de 72 horas consideradas decisivas para hallar supervivientes llegó a su fin el jueves, pero rescatistas en Cali y Pereira decidieron extenderlo 48 horas más, es decir, hasta el sábado 15 de agosto, porque mantienen la esperanza y los rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos, mientras que algunos voluntarios se esfuerzan por encontrar vivos a los animales de compañía de quienes lo perdieron todo.



Animales rescatados tras el terremoto en Colombia

Según datos oficiales, más de 12.000 viviendas quedaron destruidas, 71.763 averiadas y 121 edificios colapsados, por lo que miles de familias se encuentran sin hogar. En Cali una de las ciudades más afectadas por el sismo y la tercera más grande de Colombia, el edificio residencial donde vivía Giraldo, una abogada de 56 años, luce destruido e inclinado. (Lea también: La historia detrás de las trillizas Saavedra, que eran inseparables: solo una sobrevivió)

El miércoles 12 de agosto, un grupo de voluntarios encontró a Polux entre los escombros. "Es un momento indescriptible", dijo a la AFP, mientras besaba a su felino en la cabeza. Ella tenía cuatro mascotas en su departamento, dos perros y dos gatos. Un can ya fue rescatado, pero uno de sus animales murió y otro continúa desaparecido, relató. "Son días muy duros de pensar que no los vamos a poder rescatar, pero finalmente es un sueño hecho realidad, de verdad que sí", agregó. Giraldo sostiene a Polux con una sonrisa y al borde de las lágrimas, mientras abraza a los rescatistas voluntarios que lograron sacar al gato del edificio.



También en Cali, Andrea Paredes aún guarda la esperanza de encontrar con vida a un perro y a sus gatos, que quedaron encerrados en el baño cuando ocurrió el sismo. Su esposo "alcanzó a coger a un perrito" antes de evacuar el edificio, relató. No sabe si el resto de sus mascotas están vivas.



El jueves, rescatistas fueron recibidos entre aplausos mientras sacaban en brazos a un perro de los escombros de otro edificio. Visiblemente débil, recibió atención sobre una mesa donde veterinarios lo hidrataron antes de subirlo a una camilla. "Sabemos que las mascotas son como los hijos. En eso me he empecinado", dijo el voluntario Nelson Vidales. "Sé que hay mucha gente pensando en los humanos, pero debe llegar el momento en que las mascotas estén ahí representadas y buscándolas. Para eso estoy aquí", agregó.

Publicidad

De acuerdo con cifras oficiales, 169 animales han sido rescatados y otros 247 resultaron afectados.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL