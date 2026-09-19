“Se me desvaneció en las manos”: desgarrador relato de compañera de guarda asesinado en TransMilenio

La muerte de Cristian Garzón, un guarda de seguridad de TransMilenio de 27 años, generó preocupación entre sus compañeros y los usuarios presentes luego de que fuera asesinado con armacortopunzante este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros, en Soacha. Según el relato de Nathaly Ariza, su compañera, el hecho ocurrió cuando intentaban impedir que una pareja ingresara al sistema sin pagar el pasaje.



Nathaly contó a Noticias Caracol que se encontraba en el torniquete mientras Cristian estaba ubicado en una de las puertas laterales de la estación. De acuerdo con su testimonio, la pareja habría intentado ingresar sin pagar y, durante la situación, uno de los involucrados tomó a Cristian del pie para intentar hacerlo caer.

La joven aseguró que se puso su casco y corrió para apoyarlo. Ambos intentaron acompañar a la pareja hacia la salida, pero la situación escaló cuando, según su relato, el hombre sacó un arma cortopunzante. Según la compañera del guarda, Cristian se interpuso entre ella y el arma. Después, el hombre huyó junto con la mujer que lo acompañaba. Nathaly regresó para verificar el estado de Cristian y, inicialmente, él le aseguró que estaba bien. Sin embargo, cuando ella observó un agujero en su chaleco y comenzó a ver sangre, comprendió la gravedad de la situación.

“Cuando le veo el roto en el chaleco es que comienza a sangrar y se me desvaneció en las manos”, contó. Nathaly explicó que intentó auxiliarlo mientras sus compañeros y algunos ciudadanos colaboraban. Finalmente, trasladaron a Cristian a un centro asistencial, donde ingresó a la sala de reanimación. Ella permaneció en otra sala debido al estado de shock en el que se encontraba.



El mismo hombre ya había protagonizado otro episodio

De acuerdo con el testimonio de Nathaly, el hombre involucrado en la agresión contra Cristian ya había protagonizado horas antes un incidente en la misma estación. La joven aseguró que, durante la mañana, el sujeto había reclamado porque no podía ingresar sin pagar y amenazó con utilizar un arma cortopunzante contra otro integrante del equipo. Nathaly dijo que se interpuso para proteger a su compañero y que el hombre nuevamente sacó el arma.



“Yo me interpongo entre el compañero y el sujeto y él nos saca el arma nuevamente”, relató. Según su versión, en medio del episodio un patrullero intervino y posteriormente se llevó al individuo. La compañera aseguró que no reconoció a tiempo que se trataba del mismo hombre que regresaría más tarde a la estación y terminaría involucrado en la agresión que sufrió Cristian.

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“$3.550 no es lo que vale una vida”

Tras lo ocurrido, la mujer hizo un llamado a los usuarios de TransMilenio para promover la tolerancia y evitar agresiones contra los trabajadores de seguridad. “Que sean más conscientes que $3.550 no es lo que vale una vida”, afirmó.

La joven también señaló que el hecho de portar un uniforme de seguridad no significa que los trabajadores sean ajenos a las situaciones de violencia. “El hecho de que seamos guardias de seguridad no implica que eso no nos afecta a nosotros”, dijo.

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Nathaly aseguró que las agresiones y amenazas forman parte de los riesgos que enfrentan durante su trabajo y contó que incluso, en diferentes ocasiones, ha recibido amenazas de muerte. También explicó que los cambios constantes de estación no eliminan el riesgo, pues los equipos regresan posteriormente a diferentes puntos del sistema.

Además, manifestó preocupación por los elementos de protección con los que cuentan. Según su relato, los guardas necesitan equipos que les brinden mayor protección frente a situaciones como estas, en la que lamentablemente en esta ocasión cobraron la vida de este joven.

¿Quién era Cristian?

Nathaly lo describió como una persona amable, tranquila y dispuesta a proteger a sus compañeros. Contó que solía llevar audífonos cuando estaba fuera de turno y que siempre hacía bromas con sus colegas.

“Cristian siempre fue de defendernos”, afirmó al recordar que intervenía para proteger a sus compañeras, incluso cuando ellas mismas le pedían que no se involucrara en situaciones de confrontación. La joven, de 21 años y madre de un bebé de 18 meses, reconoció que todavía no logra asimilar lo ocurrido.

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“Para mí Cristian nos está esperando en el portal. Nos está esperando en el portal con sus audífonos, su amper (una bebida) y para hacer bromas. Y para darme un abrazo”, expresó. Ante lo sucedido, insistió en la necesidad de una mayor tolerancia por parte de los usuarios. “Uno también siente, uno también es persona y uno también lo esperan en la casa”, manifestó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co