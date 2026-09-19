Pareja señalada como responsable del asesinato de guarda de TransMilenio fue enviada a la cárcel

La Fiscalía avanzó en el caso del asesinato del guarda Cristian David Garzón, el joven de 27 años que fue asesinado en la estación de TransMilenio de Terreros mientras cumplía sus funciones como integrante del escuadrón anticolados. Los presuntos responsables de este hecho sin precedentes ocurrido en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Angie Natalia Díaz Sierra. Ambos fueron enviados a la cárcel este sábado después de que el ente judicial los procesara y revelara cómo ocurrió este hecho que impactó a la ciudadanía.



La reconstrucción de los hechos: "Lo instaba a continuar"

El caso sucedió en la mañana de este viernes 18 de septiembre, cuando el guarda Garzón impidió que la pareja ingresara irregularmente al sistema de transporte sin pagar el pasaje. El ente judicial señaló que esta confrontación dio origen a una agresión perpetrada por parte de Gabriel Acevedo, quien presuntamente atacó al trabajador con una navaja. Entretanto, Angie Natalia instaba al hombre a que continuara con la agresión.

Cristian Garzón resultó herido por esa agresión. Sus compañeras, que estaban prestando servicio al igual que él, lo llevaron hasta un centro asistencial cercano a la estación, donde falleció por la gravedad de la lesión. En un video grabado por alguien que atestiguó la llegada de Garzón al centro asistencial se escuchan sollozos y alguien que dijo “qué pecado” al ver esta escena. Solo momentos después, la pareja fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional en plena vía pública, donde se les incautó también el arma blanca.

Cristian David Garzón, de 27 años, recién había entrado a trabajar con la empresa privada Top Guard. Específicamente, se incorporó el 21 de abril de 2026. Con su muerte, ha salido a relucir su profesionalismo, valentía y compromiso. Vivía con su mamá en Ciudad Bolívar y salía a salvaguardar las estaciones del sistema de transporte que mueve gente entre Bogotá y Soacha. “Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, resaltó la empresa que le brindó trabajo durante estos cinco meses.



Este sábado, ambos comparecieron ante un juez de control de garantías durante audiencia. En ella, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Los dos no aceptaron cargos, pero, de todas maneras, fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento. Aunque la defensa de la mujer puso argumentos para pedirle al juez que le dieran casa por cárcel, puesto que la ciudadana tendría arraigo en Soacha y actualmente responde por un menor de edad.



Los antecedentes de los procesados por el caso de asesinato del guarda

Noticias Caracol inicialmente había revelado que Angie Natalia tenía anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. No obstante, David Acevedo también tiene antecedentes y es un ciudadano venezolano que se encontraría de manera irregular en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía, Acevedo Sánchez tiene cuatro condenas anteriores por hurto calificado y agravado, correspondientes a los años 2004, 2018, 2019 y 2022.

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Al parecer, Acevedo Sánchez tendría interés en aceptar los cargos mediante una eventual negociación con la Fiscalía que le pueda hacer gozar de algún acuerdo que le traiga posibles rebajas en la condena, aunque esto solo será determinado tanto por el ente judicial y, al final, todo depende de si el juez encargado avala el acuerdo para que este sea efectivo. Y es que la pena que podrían enfrentar los dos podría ubicarse entre los 400 y 600 meses de prisión.

María Paula Rodríguez Rozo

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