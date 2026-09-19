Autoridades recuperan los cuerpos de cuatro ocupantes de la aeronave que se accidentó en Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella informó este sábado que la Fuerza Aérea recuperó los cuerpos de las cuatro doctoras que viajaban en el avión Cessna T-206 que se accidentó el domingo pasado en el departamento del Chocó. El cuerpo del quinto ocupante, el piloto, no pudo ser recuperado este sábado. Sin embargo, el mandatario aseguró que se hará este domingo. El miércoles se confirmó que los cuerpos habían sido localizados luego del siniestro. La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m. sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.



Las cinco personas que viajaron en la aeronave estuvieron desde el jueves de la semana pasada en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades. Se trata de Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica; Julissa Figueredo, radióloga, y Mehmet Cankaya, experimentado capitán y piloto de la aeronave.

La Fuerza Aérea aseguró esta semana que a la zona donde habían sido hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate". "El ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos (a los rescatistas) con una grúa de rescate", explicó el comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz. Los rescatistas, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".

De la Espriella expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas y destacó la labor de las profesionales sanitarias: "Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social".



En la mañana del domingo 13 de septiembre, tras cumplir la brigada de salud, la tripulación abordó la aeronave en el aeropuerto Mandinga de Condoto con la intención de regresar a sus hogares en Bogotá. Desde la pista y a bordo del avión, la enfermera jefe Sandy García le envió una última fotografía a su madre con el mensaje: "Ya en camino". En la imagen la enfermera se ve sonriente. Par de minutos después, compartió un video alejándose del centro poblado y luego otra grabación sobrevolando la espesa selva chocoana.



Julieth González, familiar de la enfermera, habló sobre su pérdida y su vocación: "Es una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Esto es muy duro, la verdad", afirmó, y recordó la pasión de Sandy para ejercer su trabajo. "Nosotros siempre nos dábamos cuenta que ella se iba a sus brigadas por sus estados (en redes sociales), por las fotos de sus estados, ella tomaba muchos registros fotográficos; era apasionada por su profesión y un vivo ejemplo para su familia. Le gustaba muchísimo apoyar las brigadas e incluso mi hija sigue su profesión en este momento. Ella también es enfermera", agregó.

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El capitán Mehmet Cankaya, por su parte, se reportó antes de despegar enviándole a su esposa la fotografía de una perrita callejera que pretendía adoptar. Su esposa relató en Noticias Caracol días antes del hallazgo: "Me mandó foto de la perrita entonces en ese momento le envié un corazoncito le dije 'Feliz viaje de regreso'. Y fue la última comunicación que tuvimos nosotros como familia".

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