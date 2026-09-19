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Reportan misterioso hallazgo de cuerpo dentro de un carro en el norte de Bogotá: esto se sabe

Una patrulla de la Policía Metropolitana llegó hasta el lugar para atender el llamado. Servidores del CTI realizaron el levantamiento.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Hallazgo de cuerpo en Suba
Escena del hallazgo del cuerpo en Suba.
Pasa en Bogotá (X)

La comunidad de un barrio en el norte de Bogotá se arremolinó en la mañana de este 19 de septiembre después de escuchar sirenas y ver cómo llegaron vehículos de la Policía Metropolitana y del CTI a un sector altamente comercial, enfocado en la distribución de repuestos automotrices. Minutos después, los curiosos que estaban alrededor se dieron cuenta de por qué las autoridades hacían presencia en este punto: había un cuerpo sin vida que fue hallado dentro de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en el barrio Aures, de la localidad de Suba. El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:50 de la mañana de este sábado en la calle 132 con carrera 109B. Hasta el lugar llegó una patrulla que halló el cuerpo, que todavía no ha sido identificado. El caso fue atendido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Para el levantamiento del cuerpo fue necesario acordonar la zona para efectuar la debida inspección. Por ahora, queda esperar que avance la investigación para identificar plenamente a la víctima y establecer en qué circunstancias habría fallecido; si por causa natural o algún tipo de crimen que deba quedar en manos de la autoridad competente. (Lea también: “Se me desvaneció en las manos”: desgarrador relato de compañera de guarda asesinado en TransMilenio)

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De acuerdo con imágenes captadas por testigos oculares, que rondan por las redes sociales, el cuerpo corresponde al de un hombre, quien estaba dentro de un vehículo verde que se encontraba estacionado en un parqueadero frente a negocios de tapicería, polarizados, avisos y alarmas. Al parecer, el automóvil estaba abandonado en este lugar, ya que las fotografías muestran que este vehículo tenía hasta las llantas pinchadas. La persona que fue sacada del interior vestía indumentaria similar a la de un vigilante de seguridad. (Le puede interesar: Los antecedentes criminales de los capturados por asesinato de guardia de TransMilenio: esto se sabe)

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