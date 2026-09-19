Nuevas pistas rodean la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Yepes a 4 años de su desaparición

La señora Claudia Yepes lleva la cuenta exacta de los más de mil días que lleva desaparecido su hijo Andrés Camilo Yepes Upegui. Este 19 de septiembre ya cumple 1.628 días sin que vuelva a casa. A cuatro años, ya hay cinco imputados por el secuestro, tortura y asesinato de este joven ingeniero ambiental, que fue visto por última vez en San Andrés de Cuerquía en abril de 2022.



La judicialización de los involucrados ha brindado pistas esclarecedoras después de muchos años sobre el crimen. Pero este acercamiento a la verdad no le da descanso a esta madre, quien dio su testimonio a Noticias Caracol después de cuatro difíciles años llenos de incertidumbre y dolor por no saber dónde está su hijo. Hasta hace poco empezó el esperado acercamiento a la verdad, pero para ella no es suficiente. “Ya yo no veo ninguna esperanza de encontrarlo con vida”, aseguró. "Ya tenemos una verdad, ya hay una verdad, ya lo que queremos es justicia, que los bandidos paguen por el atroz asesinato que hicieron con mi hijo". Pero para doña Claudia hay una certidumbre que le impide tener la paz que necesita: "Hoy, si no hay cuerpo, difícilmente serán juzgados por lo que debe ser".



La línea de tiempo de la desaparición de Andrés Camilo Peláez

Andrés Camilo desapareció el 3 de abril de 2022. Estaba en el municipio por un trabajo que desempeñaba con una empresa privada y se hospedaba en el hotel Luz del Norte. Antes de que se le perdiera el rastro, habló durante 45 minutos por llamada telefónica con su mamá, en la que le contó que recién había llegado de trabajar de una vereda, se sentía cansado y tenía hambre. Claudia, por su parte, le advirtió sobre la peligrosidad de la zona. El ingeniero salió del hospedaje por la noche y no se le volvió a ver.

En la madrugada fue interceptado y retenido a una cuadra de la iglesia principal por integrantes del Grupo Delincuencial Organizado “El Mesa”. Según la Fiscalía, Andrés Camilo fue blanco de secuestro porque querían exigir una suma de dinero para recuperarse de una pérdida económica que les generó una venta de estupefacientes. El ingeniero presuntamente fue llevado a una vivienda detrás de la iglesia y a dos cuadras de unas instalaciones de la Policía, donde fue víctima de agresión y tortura durante el día 4 de abril. Ese mismo día, doña Claudia recibió una llamada que le informaba sobre la desaparición de su hijo. "Contratamos un hacker para que rastreara el celular, estuvimos buscándolo, salimos hacia el municipio de San Andrés de Cuerquía. El papá de Andrés Camilo lo buscó mucho mucho hasta que se sintió amenazado con las miradas, con los comentarios de las personas que que casi que le decían que se fuera del pueblo porque estaba generando un tipo de de incomodidad a los bandidos de la zona", recordó.

Entre el 5 y 6 de abril, Andrés Camilo fue asesinado. "Mi hijo fue desaparecida dela peor forma por estos bandidos, que no sabían la calidad de ser humano. Mi hijo en ese momento conoció la maldad, la verdadera maldad del ser humano, porque Camilo no tenía mal en su corazón", aseguró Claudia en la entrevista.

No conformes con eso, los criminales habrían desmembrado el cuerpo de Andrés Camilo y lo enterraron en una fosa común cerca del río San Andrés. Al parecer, dos años después de los hechos, el cuerpo fue sacado y arrojado al afluente, según las hipótesis. “¿Por qué creemos que posiblemente fue tirado al río? Porque la fosa que se encontró fue removida hace más un poco más de dos años y por esa época había dos capturados, alias Juancito y alias Huevito. Posiblemente ellos, en medio del afán y que de pronto se descubriera o que estos jóvenes hablaran, se vieron en la necesidad de sacar el cuerpo y arrojarlo al río”, aseguró el abogado Santiago Uribe, representante de la familia del ingeniero. "Eso no se hace con un ser humano", clama la madre de este hombre.



Las primeras líneas investigativas del caso

Antes de la obtención de las confesiones finales, el equipo investigativo y la representación de la víctima indirecta evaluaron cuatro líneas de investigación principales:



Relación sentimental: teoría que sugería una posible retaliación por un vínculo afectivo entre la víctima y la pareja de un integrante de estructuras criminales locales.

teoría que sugería una posible retaliación por un vínculo afectivo entre la víctima y la pareja de un integrante de estructuras criminales locales. Irregularidades en el proyecto Hidroituango: hipótesis sobre el posible conocimiento de Peláez respecto a hurtos o actos de corrupción interna en el proyecto hidroeléctrico.

hipótesis sobre el posible conocimiento de Peláez respecto a hurtos o actos de corrupción interna en el proyecto hidroeléctrico. Extorsión económica: posibilidad de que el ingeniero fuera blanco de presiones financieras por parte de grupos armados con presencia en el área de San Andrés de Cuerquia.

posibilidad de que el ingeniero fuera blanco de presiones financieras por parte de grupos armados con presencia en el área de San Andrés de Cuerquia. Conflictos de tenencia de tierras: teoría vinculada a su labor de supervisión en predios propiedad de EPM que se encontraban bajo procesos de invasión u ocupación irregular.

En septiembre de 2022 cayó el primer sospechoso, alias Huevito. Alias Juancito también fue capturado en febrero de 2023. Pero, a pesar de las detenciones, no se sabía nada sobre el joven aún. El primer golpe para este caso fue cuando la Fiscalía retiró al investigador y la búsqueda por la verdad quedó paralizada. Luego, el presidente Gustavo Petro pidió que se reforzara la investigación en 2024, al no tener respuestas claras. Las demoras empezaron a pasar factura cuando alias Juancito salió en libertad por vencimiento de términos, mientras que continuaba la investigación.

La hipótesis de la deuda que impulsó al grupo El Mesa a raptar a Andrés Camilo tomó más fuerza después de la captura y judicialización de cuatro hombres conocidos con los alias de El Paisa, 300, Willy y El Cabo.



¿Quiénes son los cinco judicializados?

Las autoridades han capturado a cinco personas implicadas en el hecho, señaladas como integrantes de “El Mesa” (entre ellos alias Willy, alias El Paisa, alias 300, alias El Cabo y Juan Diego Echavarría Arango, alias Se Lo Juro). Uno de los implicados aceptó cargos y confesó la manera en que se planeó y ejecutó el secuestro y homicidio del profesional.

El judicializado más reciente fue alias Se Lo Juro, un hombre de 21 años que en el momento de los hechos era menor de edad, por lo que está cobijado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El pasado 18 de septiembre se le imputó el delito de desaparición forzada agravada, cargo que fue aceptado por el procesado, quien manifestó de manera libre y voluntaria que conocía el lugar donde fue sepultado Andrés Camilo, aunque posteriormente su cuerpo fue exhumado y arrojado al río San Andrés.

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De acuerdo con la Fiscalía, alias Se Lo Juro presuntamente coordinó con los otros miembros de El Mesa las actividades de seguimiento para raptar a Andrés Camilo. Además es señalado de haber estado en la vivienda, donde el joven vivió todos los horrores ya mencionados, y luego participar en el traslado de los restos.



El dolor de una madre que pide justicia y cero impunidad

"Desgraciados, se aprovecharon de su ingenuidad, de su carisma, de su buen ser. Se aprovecharon de él y terminaron en un secuestro extorsivo que se le salió de las manos", señala doña Claudia en un dolor de madre que ha tenido que vivir por cuatro años. Para ella, solo ha reinado la incertidumbre. Toda luz de esperanza se agotó para ella cuando se confirmó que Juan Camilo fue enterrado en una fosa común y fue arrojado al río. "Ahí desaparece toda posibilidad de que mi hijo lo pudiese encontrar por lo menos vivo o encontrar los restos de él para darle su santa sepultura. Es un dolor que esto no va a terminar nunca y me va a llevar hasta el último suspiro de mi vida, me va a acompañar y nada me va a regresar la vida que que tenía con Andrés Camilo", declaró. "Esto va a terminar cuando ellos sean realmente condenados. En ese momento yo creo que no voy a tener un descanso, pero voy a tener un poco de tranquilidad en mi corazón de que se hizo justicia en el caso de Andrés Camilo".

María Paula Rodríguez Rozo

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