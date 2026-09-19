Temblor de magnitud 4.0 sacudió a Colombia este 19 de septiembre: conozca epicentro y profundidad

Un temblor de magnitud 4.0 se registró en la tarde de este sábado 19 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento sísmico ocurrió a las 5:28 p. m., hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó. El SGC informó que el evento tuvo una profundidad de 44 kilómetros.



El reporte fue publicado pocos minutos después de ocurrido el movimiento, por lo que las autoridades continúan recopilando información sobre la manera en que fue percibido en diferentes zonas del país. El movimiento telúrico ocurre horas después del temblor de 4,6 que se registró en la mañana de este sábado y que se sintió en Chocó y zonas del Valle del Cauca, según reportaron los usuarios de de redes sociales.

Las personas que hayan sentido el temblor pueden reportarlo a través del formulario ‘Sismo sentido’ del Servicio Geológico Colombiano, información que sirve para evaluar la intensidad del evento y conocer sus efectos en las personas, objetos y construcciones.



Autoridades piden mantener la calma

El nuevo movimiento se registra en medio de la actividad sísmica que ha presentado el departamento del Chocó durante las últimas semanas.

El SGC explicó recientemente que, después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, se han registrado numerosos eventos sísmicos en el departamento. El organismo identificó tanto una secuencia de réplicas asociada al sismo principal como una actividad de menor profundidad compatible con un enjambre sísmico en sectores como Istmina, Sipí, Medio San Juan y Litoral del San Juan.

El Servicio Geológico Colombiano ha aclarado que la existencia de un enjambre sísmico no permite determinar si ocurrirá otro sismo, cuándo sucederá o qué magnitud tendría. Por eso, ha insistido en mantener la calma y fortalecer las medidas de preparación.

En Cali, tras el sismo de magnitud 4.6 registrado durante la mañana, las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a identificar las rutas de evacuación. El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que podrían continuar registrándose movimientos durante los próximos tres meses.

Esta referencia a los próximos tres meses corresponde a lo expresado por el funcionario y no significa que exista una predicción científica sobre cuándo ocurrirá un próximo sismo. El SGC ha reiterado que actualmente no existe un método científicamente comprobado para predecir la ocurrencia de estos eventos.



¿Qué hacer durante un temblor?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomienda tener identificadas con anticipación las rutas de evacuación y los puntos de encuentro seguros.

Durante un sismo, tenga en cuenta:



Mantenga la calma y evite correr hacia las salidas mientras está ocurriendo el movimiento.

y evite correr hacia las salidas mientras está ocurriendo el movimiento. Si está dentro de una edificación, protéjase de objetos que puedan caer y aléjese de ventanas y elementos que puedan desprenderse.

y aléjese de ventanas y elementos que puedan desprenderse. Identifique previamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro de su vivienda, lugar de trabajo o estudio.

de su vivienda, lugar de trabajo o estudio. Si está en la calle, aléjese de fachadas, postes, cables, árboles y otros elementos que puedan caer .

. Si está conduciendo, reduzca progresivamente la velocidad y deténgase en un lugar seguro, lejos de estructuras que puedan caer.

Después del movimiento, verifique las condiciones del lugar antes de regresar o permanecer en una edificación que pueda presentar daños.

Si observa grietas importantes, daños estructurales, desprendimientos o cualquier condición que represente peligro, evite ingresar al inmueble y comuníquese con los organismos locales de gestión del riesgo.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en Colombia y publica las actualizaciones a través de sus canales oficiales.

María Paula Rodríguez Rozo

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