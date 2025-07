Emotiva despedida de periodista de Noticias Caracol tras 35 años: su camarógrafo también dice adiós

En la primera emisión de este jueves 31 de Julio, Carlos Cataño Iguarán, corresponsal en Cartagena de Noticias Caracol, le dio a los televidentes su última noticia como periodista de este canal para darle paso a su merecida jubilación. En su último reporte informativo denunció el vergonzoso estado de la carretera del barrio El bosque, que le da entrada a instituciones oficiales como la Escuela Naval de Manzanillo, la corporación autónoma del canal del Dique, un centro de reclutamiento militar y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Al final de la denuncia y de evidenciar el pésimo estado de la carretera, Daniela Pachón, presentadora de este noticiero, le brindó unas emotivas palabras al aire y le dio una despedida a Iguarán, quien en este día, lleno de emociones, cierra un ciclo de 35 años de entrega y compromiso por brindar información en televisión a las y los colombianos.

“Quiero aprovechar para agradecerles a ustedes porque solo he recibido gestos de cariño, pero sobre todo a los televidentes, que han valorado mucho mi trabajo durante todos estos años”, afirmó el periodista que arranca una nueva etapa en su vida. Durante esta larga trayectoria, Iguarán se describió como un hombre pacifista, con un lenguaje constructivo, sereno y siempre inclinado hacia el entendimiento. Su compromiso con la información lo llegó a marcar de manera significativa por la violencia que por tantos años ha sufrido el país.

“El cubrimiento de esos episodios de masacres, de desplazamientos forzados como en los Montes de María, es un pasaje que no debería repetir el país y que yo particularmente no tendría valor para volver a hacerlo. Me lastimó mucho e invito a todo el país a la reflexión, a participar del entendimiento y de un lenguaje mucho más certero, más asertivo y mucho más tolerante entre los colombianos”, declaró.

Pero no todos los recuerdos son duros en este camino periodístico, ya que a Carlos le alegra haber podido contribuir a la felicidad, al bienestar y a la paz de la gente, así como al desarrollo integral de su ciudad, de su región y del país entero. “Esto ha sido una gran contribución, pero sobre todo la gratitud de la gente. Adonde llego encuentro personas que hablan bien de mi trabajo, que naturalmente tienen voces críticas pero siempre destacando las cosas positivas que hago, ha sido un periodismo alrededor de la gente, de ayuda y de servicio”.

A esta noticia también se suma Julio Torreglosa, su camarógrafo, quien ha sido esa voz silenciosa pero que con su cámara ha compartido la reportería durante 45 años al servicio del periodismo y con más de 32 años juntos han podido compartir momentos inolvidables para los dos. “He narrado con mi cámara lo que él narra con su escrito, y he aprendido mucho de este maestro, que hoy nos vamos a despedir de este noticiero porque ya hemos conseguido lo que siempre hemos anhelado: esa pensión”, declaró Torreglosa. “Muchas gracias a Noticias Caracol por darnos esta oportunidad y por estos años tan agradables que hemos pasado”, agregó.

Llenos de gratitud, respeto y de admiración, Noticias Caracol les agradece a Carlos Cataño Iguarán y a Julio Torreglosa su servicio durante todos estos años dedicados a mantener informada a la audiencia nacional e internacional sobre los acontecimientos más relevantes de su ciudad.

