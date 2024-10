En esta llamada, mujer habla del secuestro de seis colombianas en México: “Están bien”

En Colombia, las familias de seis mujeres, incluidas tres paisas, viven un drama debido a que ellas se encuentran desaparecidas en México. Denuncian que se trata de un secuestro y trata de personas.

>>>Seis colombianas están desaparecidas en México: exigen 100.000 dólares para liberarlas

Derlys Dayana Paneso, de 25 años; Sofía Vásquez, de 21, y Yarlín Giraldo, también de 21, las tres nacidas en Medellín, Antioquia, perdieron contacto con sus familiares desde el 25 de septiembre de 2024.

“Ella me dijo que no podía hablar, que todo había cambiado, que estaba todo muy maluco. Fue lo último que ella me dijo y ya no me dio a entender nada más”, aseguró Duván Paneso, hermano de Derlys Dayana.

Publicidad

De Marangely Chacón, oriunda de Cúcuta; Michel Morales, de Bogotá, y otra mujer que aún no ha sido identificada, se desconoce su paradero.

Duván manifestó que su hermana “se fue el jueves 19 en un vuelo a las diez de la noche” y partió desde el aeropuerto José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro y que sirve a Medellín.

Publicidad

“Ella viaja porque la contrata una empresa de modelos para eventos”, contó el hermano de Derlys Dayana.

En esta historia aparece una mujer llamada Lili Daniela, quien, según las familias de las colombianas, las habría recibido en México y hoy estaría exigiendo dinero por devolverlas con vida.

“Supuestamente, la señora Lili, que nos dijo que necesitaban mil dólares para devolver a mi hermana”, señaló Duván.

Respecto a esta mujer, Kelly Jhoana Giraldo, hermana de Yarlín Giraldo, dijo que la última vez que hablaron con ella fue el pasado sábado, 28 de septiembre.

Publicidad

“Nos dijo que las peladas estaban secuestradas, que estaban pidiendo una suma bastante alta por ellas y que no se hacía responsable por ninguna de las chicas que están desaparecidas”, afirmó.

La llamada de Lili Daniela sobre el secuestro de las jóvenes colombianas en México

Noticias Caracol en vivo tuvo acceso a una de las llamadas donde Lili Daniela exige dinero y dice que una banda las tiene retenidas.

Publicidad

“A mí los secuestradores me llamaron hace un rato y me han estado llamando pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, todas están bien. Solo están pidiendo dinero”, dice la mujer, con acento mexicano, en la llamada.

Según información de las familias, a las seis mujeres les quitaron sus documentos y adicionalmente advierten que, aunque ya aceptaron las denuncias, el trabajo con la Fiscalía ha sido muy lento.

“Nos pusieron miles de problemas para recibir la demanda. Este es el momento que algunas familias no han podido demandar, apenas nosotros la demanda la pudimos hacer anoche”, sostuvo Duván.

Las seis jóvenes presuntamente secuestradas no se conocían, según sus familias. Todas se encontraron en México. En el caso de Derlys Paneso, su hermano exige su búsqueda urgente, dado que tiene un hijo de 5 años en Medellín que la espera.

Publicidad

>>> También puede leer: Rescatan a español secuestrado en Villa del Rosario: bandidos exigían 500.000 dólares