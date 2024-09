Seis colombianas están desaparecidas en México: exigen 100.000 dólares para liberarlas

Familiares de seis colombianas reportaron su desaparición en México. Los parientes de dos de ellas aseguran que los llamaron para pedirles dinero para liberarlas.

De acuerdo con algunos familiares que están en Medellín, Antioquia, en total les están pidiendo 100.000 dólares para poder enviar de vuelta a las seis mujeres a Colombia.

Unos audios evidencian las exigencias que estarían haciendo los raptores desde México. Las primeras hipótesis señalan a una mujer que se hace llamar Lili Daniela, quien es la misma persona que recibió a las jóvenes en México el pasado 19 de septiembre de 2024.

¿Por qué viajaron las seis colombianas a México?

Las seis colombianas viajaron engañadas, pues les habían asegurado un trabajo como acompañantes de eventos.

“Ella se fue el jueves 19 en un vuelo de las 10 de la noche desde el Aeropuerto José María Córdova. Ella viaja porque la contacta una empresa de modelos para eventos”, sostuvo Duván Paneso, hermano de Derlys Dayana secuestrada en México.

“La última vez que hablamos con ella fue el día sábado. Nos dijo que las peladas están secuestradas y que estaban pidiendo una suma de plata por ellas”, contó Kelly Jhoana Giraldo, hermana de Yarlín Giraldo secuestrada en México.

Aunque las autoridades ya han recibido las denuncias correspondientes, estas familias piden mayor celeridad de la Fiscalía porque quieren volver a ver con vida a las seis colombianas retenidas en México.

Se suma a otro caso de secuestro en México

En mayo de 2024 fue liberada una familia que estuvo secuestrada en México durante dos meses, cuando cayó en manos de una banda criminal mientras buscaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Una mujer, junto con su esposo y sus dos hijas de 9 y 14 años, estuvieron secuestrados en México, al parecer, por una banda de narcotraficantes.

La familia salió de Arauca en busca del sueño americano en una aventura que comenzó cruzando el Darién, a donde llegaron desde Saravena, Arauca, donde vivían.

“Se iba para Estados Unidos, pues por la situación económica, aquí en Colombia no conseguía trabajo. Ella es licenciada, ya tiene mucho estudio. Yo le rogué que no se fuera, pero no fue posible”, sostuvo Marta Blanco, la madre de la colombiana secuestrada.

70 días después de que la hija, nietas y el yerno de Marta Blanco cayeran en manos de ese grupo criminal, fueron finalmente liberados.

