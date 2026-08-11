Video | Volcán de lodo hizo erupción en San Pedro de Urabá, Antioquia: esto dijeron las autoridades

Los habitantes de zona rural de San Pedro de Urabá (Antioquia) fueron sorprendidos por la erupción de un volcán de lodo en la mañana de este 11 de agosto. Los testigos de este fenómeno natural grabaron el video de la columna de fango que se podía ver a la distancia de la vereda. También quedó registro de algunas reses de ganado que fueron arrastradas por la corriente de lodo. Se desconoce si hay animales muertos.

A este fenómeno se le denomina “diapirismo de lodo”, que es descrito por el Servicio Geológico Colombiano como proceso geológico en el que sedimentos finos, agua y gases (como el metano) ascienden desde las profundidades hacia la superficie. La ocurrencia del diapirismo se le atribuye a las diferencias de densidad y presión, que originan los volcanes de lodo, que no tienen magma o lava. Algunas de las causas son las capas de arcilla y materia orgánica que quedan enterradas a miles de metros de profundidad. Este material blando se ve presionado por sedimentos que están arriba de ellos; además, la descomposición orgánica va generando gas metano, el mismo que presiona el lodo. Finalmente, las fallas geológicas actúan como caminos para que el lodo salga.

El diapiro, o volcán de lodo, se ubicó en la vereda Molinillo, específicamente en la hacienda La 15. La Alcaldía de San Pedro recomendó a las familias que están en zonas cercanas que se mantengan atentas a cambios o nuevas manifestaciones de diapirismo en este y otros puntos del municipio.



#ATENCIÓN 🚨 Volcán hace erupción en el Urabá 🚨 Una inusual y sorpresiva erupción de un volcán de lodo sacudió este martes 11AGO a la zona rural de San Pedro de Urabá (Antioquia) específicamente en la vereda Molinillo, predio que albergó la antigua casa de los hermanos Castaño.… pic.twitter.com/K6gXyfNvSX — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 11, 2026

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Recomendaciones ante la actividad en volcanes de lodo

Aléjese inmediatamente: del área de influencia y de los sitios donde se observen emanaciones de lodo, gases, agua, grietas o cambios en el terreno.

del área de influencia y de los sitios donde se observen emanaciones de lodo, gases, agua, grietas o cambios en el terreno. Evacúe preventivamente: si su vivienda está ubicada cerca del fenómeno y se presentan cambios en la actividad, evacúe hacia un lugar seguro.

si su vivienda está ubicada cerca del fenómeno y se presentan cambios en la actividad, evacúe hacia un lugar seguro. Prepárese: mantenga reunida a su familia y tenga lista una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua, alimentos y elementos básicos.

mantenga reunida a su familia y tenga lista una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua, alimentos y elementos básicos. No se acerque: no se acerque a observar, grabar o tomar fotografías del fenómeno.

no se acerque a observar, grabar o tomar fotografías del fenómeno. Evite zonas de riesgo: no permanezca en zonas bajas, depresiones del terreno o cauces cercanos al área de actividad.

no permanezca en zonas bajas, depresiones del terreno o cauces cercanos al área de actividad. Informe cualquier cambio: comunique inmediatamente a las autoridades cualquier cambio o situación de emergencia.

comunique inmediatamente a las autoridades cualquier cambio o situación de emergencia. La actividad puede cambiar repentinamente: no espere a que se presente una situación de emergencia para actuar.

no espere a que se presente una situación de emergencia para actuar. Manténgase informado: siga únicamente la información emitida por la Alcaldía Municipal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro.

siga únicamente la información emitida por la Alcaldía Municipal, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro. En caso de evacuación: siga las instrucciones de las autoridades y diríjase al punto seguro establecido.

María Paula Rodríguez Rozo

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