Familia de trillizas sigue bajo los escombros en Cali: la dura historia que mantiene la esperanza

Jairo Saavedra, su esposa Vicky Caicedo, sus trillizas de 23 años Ana María, Sofía e Isabela, y el tío de ellas, Diego Caicedo, estaban en su apartamento en el barrio Cuarta de Legua, en Cali, Valle del Cauca, cuando comenzó el terremoto. El sismo de magnitud 7.4 sacudió a Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto.

La familia intentó evacuar, pero mientras bajaban por las escaleras el edificio se desplomó. "Nosotros tuvimos contacto con ellas un día anterior (...) Gracias a Dios una de ellas, una de las niñas, salió con vida, se encuentra bien gracias a Dios. Lamentablemente otra de las niñas falleció, pero estamos buscando sin parar a Isabela", explicó Daniel Saavedra, familiar de las víctimas.

Ana María Saavedra fue rescatada el mismo día del temblor de los escombros y permanece en la Clínica Imbanaco a la espera de una cirugía. Su hermana Isabela, la otra trilliza, sigue atrapada. Durante la noche se escucharon voces y desde primera hora de este martes los rescatistas trabajan para llegar hasta ella.



"Hay momentos de silencio para hacer la búsqueda, pero el edificio se encuentra completamente colapsado (...) Muchos de ellos van a quedar inhabitables debido a todos los daños que se les causa en la estructura", añadió Daniel Saveedra. Los familiares y amigos de la familia piden ayuda, maquinaria y solidaridad para poder sacar a los miembros que aún sigue debajo del edificio.



"Solo falta mi primo Jairo y la esposa, también la otra de las trillizas que se llama Isabela. Y estoy seguro que así como mi familia son muchas más personas de ese edificio que puede que estén ahí y no sabemos cómo estén", añadió otro de los familiares.

Publicidad

Las primeras horas después de un terremoto son vitales para poder seguir encontrando vidas bajo escombros. Este edificio se encontraba en la carrera 58 #3-138, en el barrio Cuarta de Legua en Cali, una de las ciudades más afectadas por el fuerte temblor.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, cifró en 181 los muertos, mientras que Asocapitales, que agrupa a las ciudades capitales del país, elevó el balance a 188. Las cifras consolidadas, incluyendo las de las autoridades regionales, sin embargo, suman al menos 240 fallecidos.

Publicidad

De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, mientras que Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis. Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.