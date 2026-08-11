Vecinos de Pereira alertan por carne en descomposición bajo escombros tras el terremoto de 7,4

Una carnicería que se desplomó en la ciudad de Pereira por el terremoto de magnitud 7,4 este lunes, 10 de agosto de 2026, se convirtió en un problema de salud pública sin atender para los vecinos del barrio Corocito, que entre malos olores temen que se propaguen enfermedades con el paso de los días.

La comunidad se siente agradecida de que a pesar de los estragos del sismo, que derrumbó varias casas, ninguna persona murió ni desapareció. Sin embargo, el caso de la carnicería se ha convertido en un problema porque las autoridades están centradas en atender las zonas donde cree que hay sobrevivientes o víctimas mortales.

"Ellos han tratado desde el temblor de sacar la carne para evitar contaminación, pero ha sido imposible y difícil porque eran tres pisos que se vinieron abajo. Necesitamos ayuda para quitar los escombros para que ellos puedan botar eso", afirmó a EFE Ana, una vecina del sector.



La mujer relató que los bomberos les advirtieron de la necesidad de sacar la carne, pero no les ofrecieron ninguna solución, sino que simplemente les dijeron que si no ocurría nada tendrían que abandonar la zona. "Solo vinieron a ver si había personas fallecidas y ya. Pero nosotros necesitamos ayuda con eso porque ya huele a carne podrida, porque el calor que ha hecho ayer y hoy ha sido insoportable", manifestó Ana.



María Angélica Herrera tuvo grandes pérdidas en su casa, que está inhabitable en este momento, pero logró salvar a los tres gatos con los que vive. Para la joven, el problema no sólo está en lo que ocurre en la carnicería sino también en que necesitan ayudas porque les faltan agua, comida y ropa.

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El terremoto ha causado cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el Gobierno informó que las personas fallecidas son 190 hasta el momento. Pereira, capital del departamento de Risaralda, en la turística región del Eje Cafetero, ha sido una de las ciudades más afectadas con al menos 90 de las víctimas mortales. "Muchas personas, como ven, nos quedamos sin con qué vestir", añadió Herrera, quien reveló además que está durmiendo en la calle por los graves daños de su vivienda.



Hallan con vida a dos argentinos reportados como desaparecidos

Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, se encontraban en las localidades de Dosquebradas y Pereira, respectivamente, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana de este lunes. Desde entonces, sus familiares no habían recibido noticias de ellos hasta que este martes lograron establecer contacto y confirmar que están con vida.

"Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar", dijo Carla Cáceres, hija de Carlos Cáceres, en declaraciones al canal Todo Noticias. "El lugar en el que está todavía no hay luz, siguen sin electricidad. Lo contactamos gracias a alguien que vio las noticias", añadió la mujer. Por su parte, Carlos Ricchetti, que reside en Pereira, logró contactarse con su hermana, Roxana, en la tarde de ese martes.

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"El lunes, cuando quise comunicarme, ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien", contó Roxana al canal Todo Noticias. "Hablé con la cuñada de mi hermano y hablé con él. No me contó muchos detalles, me dijo que cuando se restablezca la conexión me iba a contar bien cómo están y cómo vivieron la situación", añadió.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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