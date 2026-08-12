Gobierno declara situación de desastre de carácter nacional por terremoto, ¿qué medidas se toman?

Colombia sigue luchando por la vida luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 del lunes que sacudió al occidente del país. Este martes se concentraron los esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños. Esta tragedia, hasta el momento, ha dejado centenares de muertos y miles de viviendas afectadas. En ese contexto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una serie de medidas. Este martes en horas de la noche publicó un decreto en el que se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional por el periodo de 12 meses, que son prorrogables, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, los más afectados por el terremoto. De otro lado, el decreto establece que el Ministerio de Hacienda garantizará recursos para atender la emergencia, es decir debe asegurar el dinero del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que manejará la UNGRD.

Precisamente, la UNGRD tendrá varias tareas. Por un lado, coordinar la creación de un Plan de Acción Específico para la recuperación para rehabilitar y reconstruir las zonas afectadas. Y, por otro, habilitará el Registro Único de Damnificados para identificar formalmente a las personas que recibirán las ayudas y beneficios del Gobierno. Cabe señalar que el Ejecutivo en este paquete de anuncios también formalizó vía decreto el nombramiento de David Santiago Tamayo Roldán como director general de la UNGRD, un cargo que no estaba en firme en medio del cambio de Gobierno.

De igual forma, el Gobierno anunció en el decreto la creación de la Subcuenta SISMO 2026 dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo para manejar de forma separada los recursos destinados a esta emergencia.



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