Equipo del concejal Alejandro Arias fue víctima de raponazo en el centro de Medellín: quedó en video

Una comunicadora que hace parte del equipo de Alejandro Arias, concejal de Medellín, cayó en manos de criminales mientras producía un video para el político. El ladrón, sin importarle que estuvieran grabando, le arrebató el celular de la mano y huyó del sitio.

Por medio de sus redes sociales, el servidor público posteó el video donde se le ve invitando a comer un helado a una de las personas que trabaja en la Plaza Botero. Este emblemático lugar de la capital antioqueña es reconocido por tener una exposición al aire libre con esculturas del maestro Fernando Botero.

En medio de la toma, un sujeto de camisa y gorra roja, le arrebata a una de las integrantes de su equipo el celular. Los presentes gritan, pidiendo ayuda, mientras el sujeto corre.

"Quiero hacer una denuncia pública, en medio de nuestros experimentos sociales, en vivo, aquí en la Plaza Botero, nos robaron el celular... el ladrón se escapó, en toda la zona del Parque Botero no había policías, todos los comerciantes se están quejando, no hay presencia de la Policía, no hay presencia de la institucionalidad, y los robos y los atracos son diarios", expresó en el video que tomó fuerza en redes sociales.

Concejal habla sobre la seguridad en Medellín

En diálogo con Noticias Caracol, el concejal Alejandro Arias aseguró que gran parte de su estrategia comunicacional en redes consiste en hacer experimentos sociales y resaltar personajes que le aporten a la ciudad.

Admitió que la Plaza Botero no es un sitio desconocido para él, puesto que en este lugar ya ha grabado otros metrajes. Ayer, 28 de enero de 2025, fue con su equipo a producir material para sus plataformas. Poco antes de las 2:00 p.m., comenzaron a organizar todo para hacer la entrevista con su invitada del día.

"Como dos minutos antes (el ladrón) se le arrimó a Marcela, que es la comunicadora, y le preguntó que qué estaba haciendo. El man se hizo al lado y por ahí al minuto y medio le arrebató el celular de la mano (...) Fue en hora pico en Plaza Botero", detalló Arias.

Al ver que el criminal se llevó su herramienta de trabajo, el equipo persiguió al ladrón, el cual, pese al alboroto de la ciudadanía, acabó huyendo del lugar.

Reconoce que desde la Alcaldía se está trabajando por la seguridad de Medellín, pero le sorprende que, en ese momento, "no hubo mucha solidaridad para capturarlo". Tras la viralización del caso, el secretario de Seguridad y la Policía se comunicaron con él, quien está adelantando la respectiva denuncia.

"Yo reconozco en la Alcaldía una decisión de mejorar la seguridad de la ciudad, pero todos ciudadanos, día a día, viven hurtos en el centro de Medellín y en Laureles. De hecho, luego del hurto, varios comerciantes nos dijeron que ese día habían atracado como a otras dos personas".

Aunque no considere las vallas sean una estrategia adecuada para velar por la seguridad de esta turística zona, es claro en que es un espacio que necesita intervención y debe recuperarse.

El cabildante aseguró que la comunicadora, aunque no tuvo lesiones físicas, se está recuperando emocionalmente. La invitación es al autocuidado y a que la institucionalidad se una con la ciudadanía para combatir este flagelo que azota a tantas personas en la ciudad.

"Los buenos somos más. La seguridad es un tema que nos corresponde a todos, no es echarle la culpa a la Alcaldía, a la Policía, es un tema de articulación. Medellín nos pertenece a todos".

