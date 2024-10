Esposa de Brayan Campo pedía en redes por Sofía Delgado: "Que aparezca y todo acabe”

El asesinato de la pequeña Sofía Delgado continúa conmocionando a Colombia y en las últimas horas se conocieron unas publicaciones realizadas por la esposa del capturado y principal sospechoso del hecho, Brayan Campo.

Luego de que se reportara la desaparición de Sofía, el pasado 29 de septiembre, la familia de la niña publicó su fotografía en diferentes redes sociales y medios de comunicación con el fin de encontrarla.

Desde que se dio a conocer en todo el país el nombre de Sofía Delgado y su extraño caso, la esposa de Brayan Campo publicó en sus redes sociales mensajes que pedían el regreso de la niña a su casa. “Libertad para Sofía”, indicó la mujer.

En otro posteo, la pareja del señalado feminicida dijo: “En tus manos, Dios. Que aparezca pronto y todo se acabe”.

Brayan Campo, de 32 años, señalado de asesinar a Sofía Delgado - Redes sociales

La esposa de Brayan Campo fue detenida dentro de la veterinaria que atendía junto a su compañero sentimental, pero horas después la dejaron en libertad, ya que su esposo, según las autoridades, manifestó que ella no tenía conocimiento del crimen y no estaba relacionada con el asesinato de la menor de 12 años.

Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca, señaló en Noticias Caracol en vivo que nadie en la comunidad había advertido sobre el actuar del señalado feminicida y que a Sofía Delgado “se buscó casa por casa, negocio por negocio. Sin embargo, no se advertía nada. De hecho, la esposa del señor (Brayan Campo) compartía la información en sus redes sociales sobre la pérdida de la niña, mostraba que estaba afectada y pedía investigar”.

La mandataria local sostuvo que “no hubo nunca un indicio de parte de los vecinos ni de la comunidad en general, pero sí a través de la denuncia de todos los organismos de investigación de la Policía”.

Vallejo indicó que “nunca he hablado con ella (la esposa de Campo), pero todos los vecinos y todas las personas dicen que ella actuaba totalmente normal”.

El feminicidio de Sofía Delgado habría ocurrido al interior de la tienda. “En este local se plantea que fueron los hechos, donde la asesina y, posteriormente, en esas mismas horas la saca del local. Sin embargo, él mismo dice que su esposa no vio y que no estuvo en su confesión. Las pruebas llevaron a no poderle legalizar la captura porque no le demuestran que ella participó de este delito. Sin embargo, está vinculada al proceso”.

¿Qué pasó con Brayan Campo?

El señalado feminicida de la pequeña Sofía Delgado fue capturado por las autoridades en el municipio de Florida, Valle del Cauca. En las últimas horas se conoció la primera fotografía de este hombre en poder de la Fiscalía General de la Nación, que le imputará cargos de secuestro, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

La esposa de Brayan Ocampo también fue capturada, pero quedó libre - Noticias Caracol

Brayan Campo habría interceptado a Sofía Delgado en el municipio de Candelaria, Valle, mientras la menor de 12 años iba por un champú, el cual iba a utilizar para bañar a una perrita.

En un video de cámaras de seguridad se puede ver las últimas imágenes de Sofía Delgado con vida, minutos antes de caer en las garras de su asesino, quien, según las investigaciones, la habría matado el día del secuestro.

Brayan Campo, al parecer, secuestró, asesinó, desmembró, ocultó y sepultó los restos de la niña Sofía Delgado en un cañaduzal, en la zona rural del municipio de Candelaria.

Cuando las autoridades lo detuvieron, Campo habría confesado el crimen atroz y reveló en dónde había dejado el cuerpo sin vida de la menor, quien murió de la forma más cruel.

