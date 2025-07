Esposa de periodista Gustavo Chicangana se lanzó sobre él para protegerlo durante ataque que sufrió

Gustavo Chicangana, periodista que sobrevivió a un ataque de bala en el municipio de San José del Guaviare, habló con Noticias Caracol y contó cómo junto con su esposa, Milena Torres, sobrevivieron a la arremetida en su contra. Milena, la valiente mujer a la que le rozó un tiro en el cuello, se lanzó sin pensarlo sobre su marido para evitar que fuera impactado por más proyectiles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Convencidos de que lo que lo salvó fue un milagro, Gustavo Chincangana y Milena Torres dijeron en Noticias Caracol que el sicario que les disparó en la puerta de su casa solo tenía un propósito: matar al comunicador.

“Yo cuando veo el sujeto que desenfunda el revólver, yo me asusté y pensé que nos iban a asaltar. Eso fue en cuestión de instantes; él dispara de una vez sobre mi cabeza y yo me arrojo rápidamente al piso”, narró el periodista.

Publicidad

Gustavo reveló que, mientras el sujeto disparaba, su esposa, en un gesto de amor y de entrega, se lanzó sobre él para protegerlo: “Mi mujer se arrojó sobre mí gritando también y ahí fue donde ella también recibió un impacto”.



"Uno cuando ama protege": esposa de periodista atacado por sicarios

Pero esa determinación de Milena, en la que resultó herida tiene una explicación clara: “Él es mi media mitad, es un gran hombre, es el hombre que yo amo y uno cuando ama protege. Entonces, no me arrepiento de lo que hice y le doy gracias a Dios porque si yo no hubiera salido en ese momento con él, esto sería otro panorama, estaría de luto”.

Gustavo afirma que hoy los disparos en el Guaviare vienen de cualquier lado. “Jamás habíamos visto al Guaviare tan sometido, un pueblo tan sometido a tantos grupos irregulares. Es que estamos en manos de los grupos irregulares y si llegan los disparos no sabemos de dónde están llegando porque, y es para todos, la prensa está amenazada”.

Publicidad

Para Milena lo que pasó con su esposo y estar con vida es como volver a nacer. Por eso evalúan el paso a seguir. “En este momento no podemos decir si nos quedamos, nos vamos, buscamos asilo o nos vamos para otra ciudad porque sería muy prematuro tomar esas decisiones en este momento ya que él se encuentra en Bogotá y yo me encuentro aquí en la residencia. Hay que pensarlo y tomar pues decisiones que sean asertivas”, dijo Milena.

Mientras espera encontrarse con su esposo, Milena envió un mensaje a los violentos: “El odio no nos lleva a nada, la guerra no nos lleva a nada. No entiendo por qué hicieron eso con mi esposo, si él lo único que intenta es decir la verdad, ser parcial y luchar por la libertad de prensa y la libertad de todo este país y que en este país algún día de verdad reine la paz”.

Los dos hombres involucrados en el atentado contra Gustavo Chica ya están judicializados.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias