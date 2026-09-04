Este es el perfil criminal de alias La Bebecita, pareja de "Bendito Menor" e integrante de las ACSN

Rosa Angélica Tarazona Tarazona era conocida en el mundo criminal con el alias La Bebecita. Muchos la asocian por ser la novia del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, alias Bendito Menor, o Naín Andrés Pérez Toncel, quien comandaba la subestructura Javier Cáceres. Pero el alcance y prontuario de 'La Bebecita' va más allá de solo ser la compañera criminal de un cabecilla. Rosa Angélica, que rondaba entre los 20 a 30 años, aparecía en muchos videos que publicaba Bendito Menor, así como ella también tenía su propia cuenta en redes sociales. Juntos consolidaron una imagen de 'narcoinfluencers' al jactarse de sus lujos y actividades criminales como miembros de un equipo paramilitar. Dicha imagen finalizó este 4 de septiembre, después de haber sido dados de baja en el barrio Los Olivos de Riohacha (La Guajira).



Los hilos que movía 'La Bebecita' en las ACSN

Dentro de las ACSN, 'La Bebecita' se consolidó como una de las figuras operativas, logísticas y financieras más influyentes. Las investigaciones de inteligencia militar y policial determinaron que Tarazona ejercía un control directo sobre las finanzas ilícitas, la adquisición de armamento de alto poder y la articulación estratégica entre la cúpula y las redes urbanas. El posicionamiento de alias La Bebecita dentro de las ACSN se fundamentó en su capacidad para administrar la liquidez financiera y garantizar el sostenimiento logístico de la organización en corredores clave de los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Según reportes de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de inteligencia, Tarazona supervisaba la recaudación de fondos derivados de la extorsión a comerciantes, transportadores y sectores productivos en la carretera Troncal del Caribe, así como los flujos de capital provenientes del narcotráfico. Entre sus funciones primordiales figuraba el pago sistemático de la nómina a los integrantes de los frentes armados y a las redes de cooperantes urbanos que operaban en municipios como Santa Marta, Dibulla y Riohacha. Asimismo, se le atribuyó la coordinación directa de la compra y distribución de insumos militares. Este material era ingresado clandestinamente a las zonas de control paramilitar mediante el uso de vehículos de gama alta, ocultando los cargamentos en compartimentos adaptados en los baúles para evadir los controles de la fuerza pública.

En cuanto a infraestructura urbana, esta mujer coordinaba casas de paso y redes de movilidad para el despliegue y ocultamiento de combatientes de sus filas. Además, funcionaba como canal de comunicación directo con la cúpula de las Autodefensas. La justicia, por su parte, le imputó el ordenamiento de homicidios selectivos y coordinación de esquemas de seguridad.



Bendito Menor y La Bebecita: la reputación de narcoinfluencers

Por otro lado, en redes sociales quedó registro del efectivo que cargaban, cosas de lujo, vehículos blindados, motocicletas de alto cilindraje y armamento. Muchas veces apareció junto a alias Naín transitando vías públicas sin ser detenidos. El episodio más reciente ocurrió en julio de 2026, durante el Mundial, cuando grabaron un video en Riohacha. En agosto, alias Bendito Menor supuestamente le habría pedido matrimonio a Tarazona en una playa que tuvo todo un montaje de rosas, antorchas, joyas y escoltas.



La atención en materia de orden público y justicia se enfocó en esta presunta integrante cuando fue capturada hace un año exacto, en septiembre de 2025, en una operación del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, en Guachaca (zona rural de Santa Marta). Y es que este hecho no se redujo simplemente a una captura, sino que hubo registro de intentos de asonada por parte de comunidades que habrían sido coaccionadas o que estarían vinculadas a las ACSN y que pretendían impedir la detención. Como represalia por su captura, alias Bendito Menor ordenó la ejecución de una serie de acciones terroristas y de hostigamiento contra la fuerza pública en Magdalena y La Guajira, incluyendo un plan pistola y un ataque armado contra la estación de Policía del corregimiento de Buriticá.



A Tarazona se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, administración de recursos con fines terroristas y tráfico de armas. A pesar de eso, un juzgado ambulante con sede en Valledupar le dio casa por cárcel en octubre de 2025. Lejos de acatar la medida privativa de la libertad en su residencia, Tarazona reasumió de manera abierta sus funciones delictivas al lado de Pérez Toncel. Paradójicamente, 'La Bebecita' habría suscrito un preacuerdo con la Fiscalía 24 horas antes de la operación militar en la que fue neutralizada junto a su pareja y dos de sus escoltas.

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María Paula Rodríguez Rozo

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