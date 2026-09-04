Presidente De la Espriella da balance sobre la baja de Bendito Menor: “Acción impecable”

El presidente Abelardo de la Espriella presentó este viernes ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), para confirmar la muerte de uno de sus principales jefes criminales: Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor. "Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor", dijo De la Espriella.

La baja de este cabecilla se dio en el marco de la “Operación Centinela de la Patria”. De la Espriella llegó a La Guajira acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial para conocer los resultados del operativo, desarrollado en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el que también murieron la pareja sentimental de Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebesita, y dos de sus escoltas, según las autoridades.

La operación fue desarrollada por capacidades especializadas de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), tras un proceso de inteligencia e investigación criminal que permitió ubicar al cabecilla en zona urbana de Riohacha.



El mandatario sostuvo que Bendito Menor tenía "arrodillada" a la población de La Guajira y el Caribe mediante actividades como el narcotráfico y la extorsión, y presentó su muerte como una muestra de la política de seguridad de su Gobierno. “Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, declaró el jefe de Estado. De la Espriella había instruido desde su posesión a la cúpula militar y policial que alias Bendito Menor fuera declarado como objetivo de alto valor. "Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede", declaró.



“Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, dijo De la Espriella frente a los cuatro cuerpos. “No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y sometan a la gente”.

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La escena de los cuerpos envueltos en lonas blancas no es la primera de este tipo protagonizada por el mandatario, porque el pasado martes ya había difundido un video en el que el presidente aparece caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las FARC muertos en una operación militar en el departamento del Guaviare (centro-sur). Esa escena generó críticas de sus opositores, que cuestionaron las imágenes por considerar cuestionable la escena desde el punto de vista de los derechos humanos y en colisión con los valores cristianos que defiende el presidente.

¿Quién más estaba con Bendito Menor?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en el operativo fueron neutralizados alias ‘El Tío’, cabecilla logístico; alias ‘Casiloco’, responsable del componente financiero, y alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de alias ‘Naín’ e integrante de su círculo cercano.

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El jefe criminal usaba mucho las redes sociales para ostentar lujos, exhibir armas, intimidar a las comunidades y difundir mensajes para mostrar control territorial y desafiar a las autoridades. Uno de los episodios más recientes y polémicos se remonta a las épocas del Mundial de Fútbol 2026, en el que se le vio a Pérez Toncel junto a su pareja paseando en moto por las calles de Riohacha.

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe del frente Javier Cáceres. Según información de inteligencia, comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización, y posteriormente asumió el control de grupos urbanos en La Guajira.

Las autoridades lo vinculaban con el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, así como con homicidios y otras acciones violentas. Además, era requerido mediante circular roja de INTERPOL y tenía cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado.

A su cargo, dentro de la estructura, tendría a al menos 170 integrantes que son hombres armados y redes de apoyo. Alias ‘Naín’ también era señalado de promover confrontaciones armadas contra el ‘Clan del Golfo’ y el Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los JJ’ por el control territorial y de economías ilícitas. Estas disputas habrían provocado el desplazamiento forzado de más de 80 familias en La Guajira, Magdalena y Cesar.

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En 2025 había sido designado como negociador dentro del proceso de paz total del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), por medio de la Resolución 091 de 2025, expedida el 1 de abril, pero posteriormente fue relacionado por las autoridades con varios hechos violentos. En el primer documento se le identificaba como representante que desarrollaría conversaciones para que el Gobierno nacional verificara “su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia según lo permitido por la ley y construir paz en los territorios”.

No obstante, investigaciones lo vinculan a hechos como el secuestro, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un menor de 16 años de nacionalidad venezolana, ocurrido en diciembre de 2025.

María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE*