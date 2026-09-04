Narcocorrido y lujos del ‘Bendito Menor’, el peligroso jefe narcoparamilitar abatido en La Guajira

“En las calles de Riohacha nació un muchachón, con la Sierra Nevada mirándolo crecer. Conoció el peligro, con las lanchas del Caribe y el viento del mar. Se hizo llamar Naím, el ‘Bendito Menor’”. Así comienza uno de los narcocorridos con los que “exaltan” la trayectoria criminal de Naín Andrés Pérez Toncel, jefe del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos anteriormente como Los Pachenca.

Conocido en el mundo del hampa como 'Naín' o 'Bendito Menor', de 26 años, este joven llegó a ser designado oficialmente en abril de 2025 como negociador en el marco de la política de paz total del expresidente Gustavo Petro. Sin embargo, detrás de su fachada de vocero político se esconde el perfil de un implacable y sanguinario cabecilla que sembró el terror mediante masacres, extorsiones y decapitaciones en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar.

De acuerdo con informes de inteligencia militar de la Primera División del Ejército, 'El Bendito Menor' era el actual cabecilla del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización en la que ha militado durante los últimos cinco años. Desde esta posición, Naím Pérez Toncel coordinó con puño de hierro las rutas del narcotráfico y el cobro de extorsiones a lo largo de la estratégica Troncal del Caribe.



De hecho, en el mismo narcocorrido sobre su actuar criminal hablan de que aprendió de la mano de su jefe, alias Pinocho, que primero fue sicario y después tomó el control. “Lo buscan en La Guajira y Magdalena. Mil millones dan por él”.



Bajo su mando directo, las ACS movieron el tráfico de estupefacientes en el departamento de La Guajira, utilizando lanchas rápidas y semisumergibles para poner toneladas de cocaína en el mercado internacional. Incluso, la inteligencia militar detalló que quienes se negaban a someterse a sus exigencias económicas enfrentaron consecuencias devastadoras. Un ejemplo de esto ocurrió en 2024 en el sector de Palomino, en el municipio de Dibulla, donde hombres fuertemente armados con fusiles de largo alcance saquearon un supermercado de la cadena D1, simplemente porque la empresa se negó a ceder al chantaje de la extorsión impuesta por su comando urbano.

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Una escalada de violencia y sevicia sin precedentes

La violencia atribuida a alias Naín no conoce límites de edad ni de piedad. Se le señala como un activo dinamizador de homicidios que recurre a la tortura y a métodos de desmembramiento para infundir miedo entre la población civil. Uno de los casos ocurrió en la noche del 11 de diciembre de 2025, en el corregimiento de Mingueo, en Dibulla, cuando se ejecutó el asesinato y la decapitación de un menor de edad, un crimen atroz que, según las investigaciones, fue ordenado directamente por él.

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Este hecho no es un incidente aislado en su historial de sangre. Según las autoridades, apenas unos meses antes, el 31 de agosto de 2025, Pérez Toncel participó activamente en una masacre que cobró la vida de cuatro personas en el corregimiento de La Punta de los Remedios, también en jurisdicción de Dibulla. Su capacidad de daño se extiende además a la infraestructura y la seguridad pública. En represalia por la captura de su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de La Bebecita, 'Bendito Menor' no dudó en ordenar una serie de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Magdalena y La Guajira, incluyendo un violento ataque armado contra la estación de Policía de Buritacá, en Santa Marta, perpetrado el 16 de noviembre de 2025.

De sicario raso a máximo cabecilla

El ascenso de Naín Andrés Pérez Toncel dentro de la estructura de las ACS fue vertiginoso. Su trayectoria delictiva comenzó en 2019, cuando apenas con 20 años se desempeñaba como un sicario raso bajo las órdenes de alias Pinocho, el máximo cabecilla histórico de la organización. Su frialdad y efectividad lo llevaron en 2020 a integrarse formalmente al componente móvil armado del Frente Javier Cáceres.

Para 2021, 'Pinocho' lo nombró jefe de las redes urbanas en La Guajira, y un año más tarde ya se había convertido en uno de sus hombres de mayor confianza, delegándole la administración de las codiciadas rutas del narcotráfico de la Troncal del Caribe.

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Consciente del poder militar acumulado, 'Bendito Menor' comenzó a utilizar la propaganda armada para consolidar su hegemonía. En diversos videos intimidatorios difundidos en redes sociales y redes de mensajería, Pérez Toncel aparece rodeado de armamento de largo alcance, portando camuflado y chalecos tácticos de tipo americano, y movilizándose en vehículos de gama alta. En estas piezas audiovisuales, amenaza explícitamente con realizar jornadas de "limpieza social" y lanza advertencias de muerte contra comerciantes y empresarios locales. Su poder económico también se hizo evidente al coordinar presuntamente el asalto armado a un carro de valores el 14 de diciembre de 2025, en el cual su organización se alzó con un botín de 1.800 millones de pesos.

En la misma canción que retrata sus actuaciones, señalan cómo se paseaba en moto por las calles de Riohacha, exhibiéndose con su novia también en lujosos vehículos y con cadenas y anillos de oro y otras piedras preciosas.

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De acuerdo con fuentes judiciales, ‘Bendito Menor’ fue abatido cuando estaba con su pareja sentimental, ‘La Bebecita’, en una casa, de color blanco, durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre. El megaoperativo se desarrolló en el barrio Los Olivos, ubicado muy cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, donde el criminal se encontraba completamente cercado y a la espera de un frustrado traslado hacia la Alta Guajira. También se conoció que dos de sus protectores entraron en combate con las fuerzas especiales y fallecieron en la operación.

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