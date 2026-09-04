Motos, camionetas y lanchas: así eran los lujos que mostraba alias Bendito Menor en redes

Alias Bendito Menor, identificado por las autoridades como Naín Pérez Toncel, llevaba una vida alejada del perfil de un delincuente que buscaba mantenerse oculto. El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, publicaba videos en los que mostraba motocicletas, vehículos, ropa, joyas, viajes en lancha y recorridos por diferentes lugares de La Guajira. Su exposición en redes sociales llegó al punto de convertirlo en una figura reconocida en la región, mientras las autoridades lo buscaban por delitos como homicidio, secuestro y extorsión.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes en un sector residencial de Riohacha, La Guajira. De acuerdo con la información entregada preliminarmente por las autoridades, Naín Pérez se encontraba dentro de una vivienda junto con su pareja y dos hombres que cumplirían funciones de seguridad.



Los lujos que mostraba Bendito Menor en sus redes sociales

Alias Bendito Menor utilizaba sus redes sociales para mostrar parte de su cotidianidad y los bienes que tenía a su disposición. En varias publicaciones se le veía movilizándose en motocicletas por las calles de Riohacha, utilizando vehículos de alta gama y pasando tiempo en embarcaciones. También aparecía con diferentes prendas, accesorios y elementos que evidenciaban un nivel económico considerable. El profesor Luis Fernando Trejos, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, explicó que el comportamiento de Pérez Toncel tenía una característica particular. "Él se ufanaba en las redes sociales al mostrar esos lujos, camionetas, motos, cómo se vestía, etc", comenzó diciendo el experto.

"Se hizo célebre porque se convirtió en una especie de influencer criminal. Visibilizaba en sus redes sociales toda la actividad criminal que él desarrollaba, primero en el Magdalena y posteriormente en la Guajira, pero desde el año pasado adquiere mayor notoriedad pública porque utiliza estas redes sociales para enviar desafíos abiertos, primero al presidente Petro y posteriormente a el presidente De la Espriella". Esta exposición también incluía a su pareja sentimental, alias La Bebecita, quien fue identificada como una de las personas que murió durante el operativo en el que fue abatido Bendito Menor.



El operativo se desarrolló en un sector residencial de Riohacha, en una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle 25 entre carreras 13 y 14, cerca de lugares como el Sena, una biblioteca y el aeropuerto. De acuerdo con el reporte entregado desde la zona, se trataba de una vivienda de dos niveles, con patio y un portón que terminó afectado durante el ingreso de los uniformados. Los investigadores llevaban más de 20 días siguiendo sus movimientos. Finalmente, un grupo especial de la Dijín llegó hasta el inmueble durante la madrugada y encontró a Pérez Toncel mientras dormía.



"En cierta forma se había convertido en un problema para las autoridades en la medida en que evidenciaba la incapacidad de las mismas por ponerle fin a su actividad delictiva, ya que se hacía de manera reiterada la publicación de videos en los cuales él se mostraba en distintas situaciones, montando moto; celebrando partidos de la selección Colombia; en lanchas en Altamar y eso generaba la percepción como de invulnerabilidad", agregó el académico.



¿Quién era 'Bendito Menor'?

De acuerdo con las fuerzas militares, alias Bendito Menor tenía injerencia criminal en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Se movía en la clandestinidad en municipios como Riohacha y Dibulla, además de la Alta Guajira. También se camuflaba en Buriticá y la Sierra Nevada. Desde abril del 2025 fue designado oficialmente negociador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el marco de la política de la paz total, política del expresidente Gustavo Petro y que el mismo mandatario De la Espriella ha manifestado que no tiene cabida en su Gobierno.

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En su actuar criminal se le atribuye la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Remedios, municipio de Dibulla, en hechos ocurridos el 31 de agosto del 2025. En ese mismo año, las autoridades señalan que -tras la captura de su pareja sentimental alias la Bebecita- ordenó acciones terroristas en contra de la fuerza pública en los departamentos del Magdalena y La Guajira. En la actualidad, Tarazona tenía casa por cárcel.

Otro de los crímenes que le endilgan son los asesinatos selectivos de cuatro personas en Dibulla, un ataque armado a la estación de Policía en Buriticá y la orden de muerte a un menor de edad en el primer municipio mencionado.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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