Este es Medina, el burrito que sufrió graves quemaduras durante incendios en Tolima

Luego de varios días de emergencias por incendios forestales en Tolima, dicen los campesinos que las lluvias de los últimos días ayudaron a apagar algunos focos de fuego que se presentaron cuando la emergencia era ferviente. La labor de habitantes de la zona y organismos de atención de emergencia ha sido incansable, pues, fueron al menos 30 los municipios del Tolima que sufrieron por las llamas que han arrasado con cultivos, bosques y fauna.

Entre los más afectados están los animales, como el caso de Medina, un burrito alcanzado por las llamas. Según relatan los campesinos, Medina estaba pastando tranquilamente cuando las llamas lo rodearon. "Este animalito ha sido uno de los más afectados.

"Me siento triste porque él está pasando por todo el dolor en las quemas. Mira su barriguita fue quemada, las patas están totalmente llagadas, se reventaron los casquitos", expresó la campesina que lo rescató. "Me siento muy triste porque, aunque le hemos puesto antibiótico, cada día el animalito va decayendo", agregó la mujer.

¿Cómo lograron rescatarlo?

Ante la gravedad de sus heridas, quienes lo rescataron trataron de ayudarlo con remedios caseros, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban asistencia profesional. La misma campesina afirmó: "Él no tiene vida, mejor dicho, si nos ponemos a pensar en cómo nos sentimos cuando nos quemamos, ahora miremos en el animalito cómo se siente, qué dolor está pasando. Entonces pido ayuda, pido que me colaboren porque yo no quiero que el animalito se muera".

Publicidad

La situación llevó a que carabineros de la Policía y funcionarios de la Secretaría del Interior del Tolima se trasladaran hasta la vereda Totarco, en zona rural de Coyaima. "Se logra el rescate de este animal, el cual presenta quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, gracias a la oportuna reacción de la comunidad", comentó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía del Tolima. "Nos trasladamos hacia zona rural del municipio de Coyaima, le prestamos los primeros auxilios y posteriormente lo llevamos a la facultad de veterinaria de la Universidad del Tolima, donde actualmente se encuentra en recuperación", añadió.

Medina es solo uno de los 138 animales que han sido rescatados de los incendios, según informó la Corporación Autónoma del Tolima. Sin embargo, resulta imposible determinar cuántos han perecido en medio de las llamas, dejando una estela de dolor y desolación en la fauna del sur del Tolima.