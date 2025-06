Estos son los mineros que murieron atrapados en mina ilegal de Zipaquirá: las causas del desastre

Tras más de 20 horas de búsqueda y labores de rescate, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que este jueves 5 de junio fueron hallados muertos tres mineros que quedaron atrapados en un socavón ubicado en la vereda El Empalizado, entre los municipios de Zipaquirá y Pacho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos que desataron la tragedia, que se cobro la vida de tres hombres, se dio el miércoles 4 de junio alrededor de las 7 de la noche después del reporte de una grave explosión dentro de una mina de carbón que operaba de forma ilegal en la zona rural del departamento. El mandatario local había confirmado que los trabajadores quedaron a unos 180 metros de profundidad y que, por la detonación, la estructura de la mina colapso parcialmente, dejando a quienes se encontraban dentro sin posibilidad de salir del espacio.

Desde las primeras horas de la emergencia, el personal del equipo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería se dirigió de forma inmediata al sitio para llevar a cabo la instalación de ductos de ventilación con el fin de extraer el gas metano y otros gases peligrosos presentes en el socavón. Según se señaló, su tarea era fundamental para asegurar un entorno que facilitara el acceso a la mina y, posteriormente, la posible recuperación de los trabajadores.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, en el lugar había, en total, cuatro hombres, quienes adelantaban una operación clandestina de la extracción de la roca sedimentaria. Sin embargo, tras la explosión, uno de estos logró salir y dar alerta del incidente. Se especificó que su supervivencia se produjo por su mayor cercanía a la superficie. Vecinos del sector le manifestaron a El Tiempo que no se percibió ni un solo ruido del impacto y que solo, cuando comenzaron a llegar varios equipos de socorro, se percataron de la situación.

Los organismos gubernamentales, que incluían a más de 85 funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, el cuerpo de la Cruz Roja Colombiana y la Personería de Zipaquirá, arribaron a la zona sobre las 8:00 p. m. para iniciar con las labores de búsqueda y rescate en la vereda. Por su parte, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, había descrito este espacio como una atmósfera explosiva y permaneció desde el inicio en el lugar de los hechos coordinando las acciones.

Publicidad

"Desde anoche estamos aquí, en el sitio de la emergencia, trabajando sin descanso con todo el equipo técnico y humano para atender esta lamentable situación. La mina ha sido identificada como ilegal, lo cual agrava aún más el contexto de esta tragedia”, expresó en su momento Rojas a través de un video difundido.

¿Quiénes son los mineros que murieron atrapados en mina ilegal de Zipaquirá, en Cundinamarca?

Los mineros fallecidos fueron identificados como Luis Enrique Sánchez, de 36 años; Luis Felipe Muchicón, de 38 años y Fredy Silva, de 30 años. Tres personas que trabajarían regularmente en la mina ilegal, la cual operaba de noche. Los hombres se encontraban a una considerable distancia de la superficie y con, al menos, dos derrumbes que se interponían en su camino.

Así lo detalló la comandante del Cuerpo de Bomberos de Zipaquirá, Lizeth Sánchez, quien le explicó a medios de comunicación que no se conocía con certeza en qué punto exacto se encontraban los trabajadores y que, debido a las condiciones, "estamos avanzando a ciegas".

Mineros atrapados en Zipaquirá Agencia Nacional de Mineria

Publicidad

Los minerosresidían en los municipios de Pacho y Zipaquirá. Sus familiares estuvieron casi las 20 horas esperando buenas noticias mientras visualizaban el trabajo coordinado en el espacio delimitado como seguro por las autoridades. La madre de Fredy Silva, Yadmin, se pronunció y, en diálogo con el periódico antes citado, explicó que llegó al punto junto a su nuera tan pronto se enteró de la emergencia. Desde entonces, no había vuelto a su casa, sin comer nada o asearse, había resaltado: "No me iré de acá hasta saber algo de él".

La mujer detalló, parada frente a la entrada de la mina que su hijo era uno de los más nuevos laborando en aquella extracción de carbón y que esta no habría sido la primera emergencia en el sitio.

Publicidad

¿Cuáles fueron las causas del derrumbe que dejó atrapados a los mineros en Zipaquirá?



Por su parte, Sandra Fonseca, secretaria de Minas de Cundinamarca, expresó que desde el año 2019 la Alcaldía municipal había solicitado cesar con toda actividad en esta oca mina.

“Dentro del gran polígono, que son más de 200 hectáreas, existe un título, pero la oca mina no estaba autorizada o las personas que estaban operando no estaban autorizadas por ese titular minero, lo cual se configura como una ilegalidad”, puntualizó Fonseca en entrevista con 6AM Caracol Radio.

La funcionaria precisó que el espacio ya había sido clausurado y que la investigación quedó a manos de la Fiscalía General de la Nación: "A pesar de haber sido clausurada, las personas volvieron a ingresar y a ponerse en riesgo lastimosamente".

Respecto a las causas, Fonseca indicó que aún no se han determinado las razones exactas que llevaron al derrumbe, sin embargo, manifestó que dicho socavón ya había sido denominado como inseguro por la Agencia Nacional de Minería, tras la solicitud de un amparo administrativo por parte del titular.

Publicidad

Entre las condiciones detectadas se destacó: "La falta de ventilación mecánica, que es un factor indispensable para disminuir la acumulación de gases y que es lo que en últimas hace que hayan estas explosiones". De igual forma, señaló que dentro de la mina se encontraron deficiencias en el sistema de descenso, además de que es posible que existieron otro tipo de riesgos que se incrementaron debido a la falta de monitoreo de la normatividad minero y ambiental.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO