Estos son los países cuyos ciudadanos necesitan visa para ingresar a Colombia

Colombia se ha convertido en uno de los destinos favoritos entre los extranjeros, lo cual se debe a los comentarios, fotos y videos que actualmente permiten visibilizarse con facilidad a través de las redes sociales. Por ello, su rica biodiversidad, cultura y paisajes hacen de este país un sitio cada vez más popular entre los viajeros internacionales. Sin embargo, no todos los turistas pueden ingresar libremente al país. Dependiendo de su nacionalidad, es posible que necesiten una visa para visitar Colombia. Este requisito puede variar desde una simple visa de turista hasta permisos más específicos para trabajo o estudio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia actualiza regularmente la lista de países cuyos ciudadanos requieren visa para ingresar al país. Esta incluye naciones de todos los continentes, y los requisitos pueden cambiar con el tiempo, por lo que es crucial estar bien informado antes de planificar el viaje.

La exigencia de visa responde a diversas razones, entre ellas la seguridad nacional, el control migratorio y la reciprocidad diplomática. En algunos casos, los países imponen visas para regular el flujo de personas y prevenir la inmigración ilegal. En otros, se trata de medidas recíprocas en respuesta a las políticas migratorias de Colombia.

Tipos de visa en Colombia

Visa de Visitante (Tipo V)

La visa de visitante está destinada a extranjeros que desean ingresar a Colombia temporalmente. Permite realizar actividades como turismo, negocios, estudios, tratamientos médicos, trámites administrativos y/o judiciales, tripulante de embarcación o en plataforma costera, participación en eventos, pasantía o prácticas, voluntariado, producción audiovisual y/o digital, cubrimiento periodístico, prestador de servicios temporales, traslado de personal intracorporativo en el marco de instrumentos internacionales vigentes, oficial o representante comercial de gobierno extranjero, programa vacaciones-trabajo y cortesía, entre otros.



Visa de Migrante (Tipo M)

Es para aquellos que desean establecerse en Colombia, pero no cumplen con los requisitos para una visa de residente. Incluye categorías como cónyuge de un colombiano, trabajador, estudiante, inversionista, entre otros.



Visa de Residente (Tipo R)

La visa de residente está destinada a quienes desean vivir permanentemente en Colombia. Se otorga a personas que han renunciado a la nacionalidad colombiana, padres de nacionales colombianos, o aquellos con una inversión significativa en el país. Su duración es indefinida.



Costos para adquirir la visa colombiana

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los pagos de la visa varían según la categoría solicitada. A su vez, con la Resolución 5477 de 2022, el trámite de visa incluirá dos etapas de pago: una correspondiente al estudio de la solicitud y otra correspondiente a la expedición de la visa, en caso de ser autorizada. El ministerio, a través de acto administrativo, establecerá las tarifas para la solicitud y la expedición de la visa.

Nacionalidades a las cuales Colombia exige visa

Afganistán

Albania

Arabia Saudita

Bangladesh

Camboya

Camerún

China República Popular

Cuba

Egipto

Guinea

Haití

Irán

Kenya

Kosovo

Libia

Madagascar

Maldivas

Marruecos

Mauricio

Nicaragua

Pakistán

República Centroafricana

Siria

Tailandia

Ucrania

Requisitos para solicitar una visa en Colombia

Para solicitar una visa en Colombia, generalmente se requiere:



Pasaporte válido

Formulario de solicitud completado

Fotografías recientes

Pruebas de solvencia económica

Carta de invitación o justificación del propósito del viaje

Pago de la tarifa de solicitud

Siendo así, una vez diligenciado el formulario electrónico y digitalizados los documentos, la plataforma generará un número de referencia con el cual el solicitante deberá proceder a pagar dentro de los diez (10) días calendario siguientes.

En caso de que el solicitante no efectúe el pago dentro de dicho plazo, se interpretará como desistimiento de la solicitud y, por lo tanto, se dará por terminado el trámite, sin que medie pronunciamiento de la Autoridad de Visas e Inmigración. Solo se considerará efectivamente presentada una solicitud cuando se haya efectuado la liquidación del trámite y el pago correspondiente. Las solicitudes de visa cuya tarifa sea cero (0) también deberán seguir el procedimiento de pago para que estas queden efectivamente presentadas y habilitadas para su estudio. El pago por el estudio de la solicitud no es reembolsable y no compromete el otorgamiento de la visa.

Cuando se observe que la solicitud de visa está incompleta o los documentos carecen de las formalidades exigidas, la Autoridad de Visas e Inmigración requerirá al extranjero, hasta por tres ocasiones, para que allegue los documentos faltantes o cumpla con las formalidades exigidas. Asimismo, la respuesta sobre la aprobación o no de la visa se enviará a través de su correo electrónico, por lo que deberá estar atento a la notificación que reciba.

Publicidad

Consecuencias de exceder el tiempo de estancia

Exceder el tiempo permitido de estancia en Colombia puede resultar en multas, deportación y restricciones futuras para ingresar al país. Es crucial respetar los términos de la visa y, si es necesario, solicitar una extensión antes de que expire el tiempo permitido.



Consejos para solicitar una visa