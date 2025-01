Marcela Reyes contó detalles de la recuperación de Exotic DJ: "Duró 20 minutos muerto"

Hace unos días, Exotic DJ , quien resultó gravemente herido en un tiroteo en un motel de la vía Cali-Jamundí, publicó un corto video donde muestra su milagrosa recuperación. Han sido meses difíciles momentos para él y su familia, especialmente porque es padre de un niño que pronto cumplirá 7 años.

En diálogo con Impresentables, de la emisora Los 40, Marcela Reyes, madre del hijo de Exotic, admitió que en el momento más crítico, donde el estado de salud del DJ no daba buenos pronósticos, ella se quedó a su lado a su lado apoyándolo.

En el pasado, Marcela Reyes y Exotic no tuvieron la relación más tranquila, puesto que en 2019 ella se enteró de que él le estaba siendo infiel con una de sus amigas. El video del reclamo se volvió viral en redes sociales.

(Lea también: Hermana de Exotic DJ revela nuevos detalles sobre su salud: "Lo que Dios decida" )

Publicidad

"Humanamente, no había manera, empezando que él duró 20 minutos muerto, sin signos vitales, y si pasaba, era que iba a quedar con muerte cerebral", aseveró Reyes, quien señaló que, finalmente, él sería parte de su familia por el resto de su vida.

Con emotividad, la también DJ confesó que una de las cosas que más la agobiaban era el tener que explicarle a su hijo lo que había sucedido. Al principio le dijeron que el productor se había caído, pero los niños en su colegio le empezaron a comentar que su padre estaba muerto.

Publicidad

Exotic le expresó su amor a Marcela Reyes

El apoyo que ha recibido Exotic DJ por parte de su expareja parece haberlo conmovido profundamente, pues ha hecho público su agradecimiento por haberlo acompañado en este complicado momento de su vida.

"Esta mujer me ha probado finura toda mi vida, te pedí y te vuelvo y te pido nuevamente en público, me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida, Marcela Reyes", escribió en sus redes sociales el DJ.

Al parecer, este tipo de gestos también los ha tenido durante su compartir en privado, ya que Reyes contó que cuando él despertó y la vio a través del vidrio, lo único que le expresaba era su amor.

Exotic DJ le agradeció a su expareja, Marcela Reyes, por su apoyo. IG: Exotic DJ

(Lea también: Se conoce video de hombres armados abandonando motel en el que fue herido Exotic DJ )

Publicidad

¿Qué le pasó a Exotic DJ?

En la madrugada del pasado 3 de noviembre de 2024, Exotic DJ resultó gravemente herido en medio de una balacera durante una fiesta privada que se llevó a cabo en el motel Rey de Corazones. El hecho dejó a una persona muerta y otra lesionada.

El músico estaba en una presentación de un remate del concierto de Arcángel en Cali, un evento al cual asistieron al menos 200 personas. Por estos actos, las autoridades han capturado a dos personas.