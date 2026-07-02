Exportación de servicios creció 11,3% en el trimestre, impulsada por viajes y transporte.

Los resultados consolidados del comercio exterior colombiano durante el primer trimestre de 2026 reflejan el cumplimiento anticipado de las metas de diversificación trazadas por la política pública del país. De acuerdo con las cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, analizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la participación de los bienes y servicios no tradicionales alcanzó el 61,7% del valor total exportado por la nación. Este porcentaje supera la meta oficial establecida para el cierre de la vigencia 2026, la cual se situaba en el 55,8%.

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En términos financieros, esta canasta exportadora conjunta sumó un total de US$11.820,2 millones durante los tres primeros meses del año. Dicho comportamiento estuvo soportado por el ingreso de US$6.478,7 millones en bienes no minero-energéticos y una destacada dinámica en el portafolio de servicios, el cual aportó US$5.341,5 millones, registrando un incremento del 11,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Análisis sectorial del portafolio de servicios

El informe técnico del Ministerio indica que el crecimiento en la exportación de servicios estuvo impulsado de manera prioritaria por las actividades asociadas al turismo, específicamente los rubros de viajes y transporte, los cuales acumularon el 67% de este portafolio. La distribución interna de las cifras oficiales se detalla a continuación:



Segmento de viajes:

Registró ventas externas por US$2.677 millones entre enero y marzo, lo que representa el 50,1% del total de servicios y una variación positiva del 9,5% respecto al año anterior.



Registró ventas externas por US$2.677 millones entre enero y marzo, lo que representa el 50,1% del total de servicios y una variación positiva del 9,5% respecto al año anterior. Segmento de transporte:

Alcanzó una facturación de US$898 millones (16,8% de participación), jalonado principalmente por la categoría de transporte de pasajeros, con un alza del 11%.



Alcanzó una facturación de US$898 millones (16,8% de participación), jalonado principalmente por la categoría de transporte de pasajeros, con un alza del 11%. Otros servicios empresariales:

Esta categoría, que abarca consultorías, soporte corporativo y servicios técnicos vinculados al comercio, sumó US$874,7 millones, reflejando un crecimiento del 11,7%.

Estos resultados reflejan el impacto de los esfuerzos de promoción que adelanta el país para posicionar a Colombia como un destino turístico competitivo. A través de la campaña “Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza”, se fortalece el posicionamiento de la oferta turística nacional en mercados estratégicos y se consolida la imagen de Colombia como un destino capaz de ofrecer múltiples experiencias en un mismo territorio.



Es así como la promoción del país se articula con los objetivos de transformación productiva, generación de divisas y desarrollo económico territorial, contribuyendo a fortalecer al turismo como uno de los sectores clave para el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas.



A propósito de este balance, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, argumentó: “Los resultados muestran que Colombia está construyendo una inserción internacional más compleja, con mayor valor agregado y menos concentrada en los sectores minero-energéticos. Haber superado en 2025 la meta de participación de la canasta exportadora no minero-energética y mantener esa trayectoria durante el primer trimestre de 2026 evidencia que esta transformación se expresa en resultados observables y medibles sobre la estructura exportadora del país”.

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El balance institucional concluye que la actual composición de las ventas externas denota un avance hacia una estructura productiva orientada a la diversificación de ingresos cambiarios y al fortalecimiento de las cadenas de valor con enfoque territorial.