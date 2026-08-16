Habla nadadora que sobrevivió cuatro horas bajo escombros en Manizales: "Tenía un colchón encima"

El terremoto de 7,4 que golpeó a San José del Palmar, Chocó, dejó daños en viviendas, instituciones educativas y diferentes edificaciones de la ciudad de Manizales. Entre las imágenes que comenzaron a circular después del movimiento sísmico estuvo la del desplome del edificio Santo Domingo, ubicado en el sector de la Universidad Católica. Dentro de esa estructura se encontraba Ana Sofía Manios, una deportista que estaba sola en el lugar cuando empezó el movimiento. La joven relató que en cuestión de segundos pudo observar cómo la estructura comenzaba a ceder mientras en las calles las personas intentaban reaccionar ante el terremoto. "Yo me preparaba para una práctica deportiva que tenía a esa hora. Básicamente, vi que todo se empezó a caer en el edificio, todo empezó a temblar", al recordar los primeros segundos de la emergencia.

La joven explicó que alcanzó a mirar hacia la calle y vio que los vehículos se detenían debido al movimiento de la tierra. Poco después, el edificio se inclinó y ella terminó cayendo junto con la estructura. "Vi hacia la calle cómo todos los carros se paraban, todo estaba temblando. El edificio se fue hacia adelante, yo me fui con él y caí boca abajo", relató. La caída dejó a Ana Sofía atrapada bajo los restos de la construcción. En medio de la confusión, un colchón terminó sobre ella y ayudó a protegerla de parte del material que cayó desde la estructura. "Tenía un colchón encima, que fue como el que me protegió", explicó. Según su relato, algunos escombros "habían caído en mi cabeza, afortunadamente también cayó un pantalón", recordó.



La nadadora estuvo cuatro horas esperando ser escuchada

Ana Sofía quedó en una situación en la que tenía poco margen para moverse. Sus brazos eran prácticamente las partes del cuerpo que podía utilizar para intentar pedir ayuda y llamar la atención de quienes estaban trabajando entre los restos del edificio. La joven calcula que permaneció aproximadamente cuatro horas bajo los escombros. Su ubicación hacía todavía más difícil el rescate, pues se encontraba en lo que había sido el quinto piso del edificio. "Lo demás estaba cubierto de escombros. Los brazos era lo que más podía mover. Yo estuve cuatro horas debajo de los escombros y me encontraba en un quinto piso", señaló. Durante ese tiempo, Ana Sofía intentó mantener la esperanza de que alguien pudiera encontrarla. Gritó repetidamente para advertir a los equipos de rescate que seguía con vida.

"Yo trataba de gritar en todo momento, pues inclusive cuando yo sentía que la gente me pasaba encima, yo gritaba en ese momento", contó. Sin embargo, durante varios momentos nadie respondía a sus llamados. "Yo trataba de gritar en todo momento. Inclusive, cuando sentía que la gente me pasaba encima, yo gritaba", dijo la deportista. La situación cambió cuando una bombera logró escucharla. Ese momento marcó el comienzo de la operación para sacarla de los restos del edificio. "Afortunadamente fue al final que una bombero me escuchó y ella fue como la que básicamente me ayudó".



"Ella me dijo como, '¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes?' Me dijo que todo iba a estar bien", relató la joven. Pero el rescate todavía representaba un riesgo. Ana Sofía fue informada de que tenía varios bloques y dos varillas sobre ella, una situación que comenzó a aumentar su preocupación al comprender el peso que soportaba. En ese momento, la joven reconoció que comenzó a sentir mayor desesperación. "Me dijo que tenía tres bloques encima y dos varillas. Yo no era consciente del peso que tenía. En ese momento fui consciente y empecé a desesperarme", contó.



"Uno nunca sabe hasta cuando se le da la vida"

Sin embargo, detrás del rescate también quedaron pérdidas materiales. Ana Sofía perdió sus implementos deportivos y su apartamento, elementos relacionados con su vida cotidiana y con la actividad deportiva que practica. A pesar de esas pérdidas, su mensaje después de sobrevivir estuvo relacionado con la necesidad de valorar las cosas que muchas veces parecen rutinarias. "La verdad, disfrutar cada momento que tengan, disfrutar con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos. Cada momento, un logro pequeño o grande que sea, disfrutárselo al máximo, porque uno nunca sabe cuándo se le da la vida", expresó. Ahora, mientras Manizales avanza en la recuperación de los sectores afectados, Ana Sofía también intenta retomar sus proyectos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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